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北市6萬劑疫苗開放預約 捷運松山站可現場掛號

2022/6/7 09:14（6/7 09:37 更新）
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台北市7日上午開放第15期疫苗預約。圖為民眾2月至捷運松山站施打疫苗。（中央社檔案照片）
台北市7日上午開放第15期疫苗預約。圖為民眾2月至捷運松山站施打疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北市疫苗預約平台今天上午重啟預約，衛生局說明，此次共準備6萬1375劑BNT、莫德納、高端及輝瑞兒童疫苗，另捷運松山站及台北車站中型接種站也提供少量現場掛號名額。

台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種登記系統今天上午9時至明天下午5時進行第15期預約，衛生局透過新聞稿說明，此次共提供6萬1375劑疫苗量能。

衛生局指出，可預約疫苗廠牌包含BNT、莫德納、高端及輝瑞兒童疫苗，其中提供5到11歲兒童接種的輝瑞疫苗有7190個名額，還有570個提供6到11歲兒童接種的莫德納疫苗名額，鼓勵尚未完成接種的兒童家長善加利用，提升保護力。

衛生局說明，此次預約為13日至19日在診所接種，若預約成功，系統將於9日發送簡訊通知，另有32家醫院開設特別門診，民眾可逕洽醫院預約管道掛號。

至於無法上網預約接種的民眾，衛生局表示，本週捷運松山站及台北車站中型接種站仍提供少量莫德納、BNT或AZ現場掛號名額，且65歲以上長者及55歲以上原住民無論到何處接種第幾劑疫苗，皆可領面額新台幣500元的禮券及2劑快篩劑。（編輯：謝雅竹）1110607

台北捷運松山站及台北車站中型接種站提供現場掛號名額。（圖取自台北市衛生局網頁health.gov.taipei）
台北捷運松山站及台北車站中型接種站提供現場掛號名額。（圖取自台北市衛生局網頁health.gov.taipei）
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