5歲至11歲兒童接種疫苗間隔縮短 專家同意12週改4週

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（中央社記者張茗喧台北10日電）指揮中心今天下午邀專家開會，考量COVID-19疫情嚴峻、兒童接種疫苗後心肌炎風險相對低等因素，同意將兒童接種間隔從現行12週縮短至4週，實施日期待指揮中心公布。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入高原期，為降低兒童重症及死亡風險，中央流行疫情指揮中心5月陸續開放5歲至11歲兒童接種疫苗，2劑疫苗須間隔12週，可接種半劑量莫德納疫苗或輝瑞兒童疫苗。

不過，因應近來本土疫情嚴峻，兒童重症病例增加，有專家建議將縮短接種間隔至4週或8週。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）下午4時30分開會討論此事，一名與會專家透露，先前之所以將接種間隔訂為12週，主要是過去經驗發現，無論兒童或成人接種第2劑疫苗，副作用都比較高，擔心間隔太短恐增加兒童心肌炎風險。

專家指出，會中專家共同檢視2款兒童COVID-19疫苗上市後安全性資料，發現心肌炎發生率遠低於預期，不僅比青少年族群低，也比背景值還要低，認為遵照臨床試驗間隔4週應該沒有問題。

這名專家表示，根據加拿大監測，雖然支持間隔拉長一點，有助於讓副作用更低，保護效果也差不多，但考量疫情嚴峻，希望在疫苗安全、有效且供貨充足前提下，同意將接種間隔縮短至4週，細節與實施日期有待指揮中心公布。（編輯：管中維）1110610