醫事人員第4劑最快6月中開打 間隔須滿5個月

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ACIP專家開會，決議開放第一類醫事人員接種第4劑，與前一劑間隔為5個月，最快6月中開打。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北10日電）國內COVID-19疫情嚴峻，指揮中心發言人莊人祥今天宣布，ACIP專家開會，決議開放第一類醫事人員接種第2次追加劑，也就是俗稱的第4劑，與前一劑間隔為5個月，最快6月中開打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，尤其第一線醫療人員染疫風險更高。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家下午開會，除討論縮短5歲至11歲兒童疫苗接種間隔，也決議開放「COVID-19疫苗公費接種對象」當中的第一類醫事人員接種第2次追加劑。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥晚間到疾管署記者室宣布此事，他表示，考量國內正處於Omicron變異株社區流行期間，為提升醫療工作者對於COVID-19的免疫保護力，並使珍貴疫苗資源有效運用，第一類醫事人員接種第2次追加劑，也就是俗稱的第4劑。

莊人祥說，第一類醫事人員包括醫事執登人員及醫事機構非醫事人員，只要經評估自身風險後有意願接種，而且距離前一次追加劑間隔滿5個月，就能接種第4劑。

莊人祥指出，疫苗接種是防疫工作重要一環，可降低感染後重症及死亡的風險，目前各廠牌疫苗供應充足，最快6月中就能開放施打。（編輯：管中維）1110610