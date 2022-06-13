北市兒童第2劑疫苗6/18造冊施打 6/27啟動校園接種

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台北市兒童第2劑疫苗接種規劃分2階段進行，18日及25日將由教育局造冊後安排兒童到4處國小接種，27日啟動校園接種。圖為3日中正紀念堂醫護人員幫孩子打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）兒童第2劑COVID-19疫苗將開打，台北市副市長蔡炳坤今天宣布，18日及25日將由教育局造冊後安排兒童到4處國小接種莫德納第2劑疫苗；27日啟動莫德納及輝瑞兒童疫苗第2劑校園接種。

中央流行疫情指揮中心宣布，兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種間隔縮短為4週，且除非第1劑出現嚴重不良反應，不然暫不開放混打。

台北市兒童的莫德納疫苗5月5日開始接種，到6月2日已有人屆滿4週；輝瑞兒童疫苗5月26日開始接種，6月23日將有人屆滿4週。

蔡炳坤今天下午接受媒體電訪說明，上午開完會後決議，兒童第2劑疫苗接種，目前規劃2階段進行。

蔡炳坤指出，第1階段為18日及25日，將於台北市的東、西、南、北各選定1處國小，安排5到11歲兒童接種輝瑞第1劑，或6到11歲兒童接種莫德納第1、2劑。

蔡炳坤表示，這4處國小的地點仍在徵詢討論中，教育局將透過學校調查、造冊，安排接種。

蔡炳坤說，接著，6月27日到7月1日將安排國小校園接種莫德納及輝瑞兒童疫苗第2劑，待中央發下接種須知及意願書後，就會盡速轉給家長。

蔡炳坤補充，台北市第16期疫苗預約平台明天開始預約，接種日期為20日到26日，這次提供BNT、莫德納、高端及輝瑞兒童等疫苗，共3萬9853劑量能；各大醫院也持續開設兒童疫苗門診，歡迎民眾、家長多加使用。（編輯：張銘坤）1110613

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