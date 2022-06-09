MIS-C第2例5歲童數日高燒 羅一鈞：打1劑疫苗可降9成風險

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，兒童只要接種至少1劑疫苗，就能降低90%以上MIS-C發生風險。圖為2日小朋友在桃園巨蛋接種疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北9日電）中央流行疫情指揮中心今天公布國內第2例染疫兒童造成MIS-C，醫療應變組副組長羅一鈞再度強調，兒童只要接種至少1劑疫苗，就能降低90%以上MIS-C發生風險。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在高原期，兒童染疫重症議題持續受關注。今天新增1例兒童重症，為媒體報導過的5歲男童，也是經研判確認的國內第2例「孩童多發性系統發炎症候群」（ MIS-C MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科 MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2% 發生年齡

介於0至19歲，以6至12歲居多 發生時間

通常是染疫康復後2至6週發生 診斷要件

有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：

◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎

◎低血壓或休克

◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常

◎凝血功能異常

◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛 看更多 關閉 ）確定病例。

羅一鈞今天下午疫情記者會中表示，今天新增MIS-C確診5歲男童，沒有慢性病史，4月30日確診，順利康復後，5月底再度發燒並出現噁心、嘔吐、腹瀉、結膜紅等症狀，仍持續數日高燒，轉至醫院就醫，發現結膜充血、發炎指數升高，超音波顯示心臟冠狀動脈擴大，所幸6月7日已出院。

羅一鈞再次提醒，家長在孩子確診後6週內仍要持續注意。MIS-C常見症狀是持續發燒，且出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血或頭暈等任一症狀。今天新增個案也符合確診後第4週持續發燒約7天的現象。

另外，今天新增的MIS-C男童有出現心臟冠狀動脈擴大，羅一鈞說明，這個特徵也是MIS-C在臨床上也可能出現的心肌功能受損狀況，包含心包膜炎、瓣膜炎或管狀動脈異常。提醒家長儘速帶著還沒確診的5歲以上兒童接種疫苗，只要接種至少1劑疫苗就能降低9成以上發生風險。

接種疫苗不僅對孩子重要，對成人預防重症也有效果，據指揮中心統計，6月8日COVID-19疫苗接種8萬3841人次，累計接種5593萬9794人次，人口涵蓋率第1劑90.66%、第2劑82.19%、基礎加強劑接種率0.9%、 追加劑接種率67.15%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約91.08%。（編輯：陳政偉）1110609

（指揮中心提供）