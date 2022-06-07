5歲男童患MIS-C高燒7天 北醫：出院後建議持續追蹤
2022/6/7 19:11（6/7 19:16 更新）
「多發性系統發炎症候群」通常是染疫康復後2至6週發生。（指揮中心提供）
（中央社記者沈佩瑤台北7日電）繼台大醫院日前收治1名MIS-C男童，北醫附設醫院今天說，近日收治1名男童也診斷為MIS-C，當時出現包括高燒、腹瀉、心肌功能受損等典型症狀，出院後建議不定期追蹤1至2年。
根據媒體報導，台大醫院日前診治1名10歲男童，在4月底確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕症，2天就康復，但1個月後卻出現高燒、腹瀉、淋巴結腫大、血壓不穩、休克等症狀，被診斷為「多發性系統發炎症候群」（MIS-C
），緊急送進加護病房，引起外界關切。
發生年齡
發生時間
診斷要件
MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科
MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2%
發生年齡
介於0至19歲，以6至12歲居多
發生時間
通常是染疫康復後2至6週發生
診斷要件
有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：
◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎
◎低血壓或休克
◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常
◎凝血功能異常
◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛
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台北醫學大學附設醫院小兒科主治醫師陸振翮今天接受電話訪問表示，近日收治1名年約5歲男童，在4月30日確診但沒什麼狀況就好了，直到5月26日開始反覆高燒不退，輾轉2家醫院後於第7天轉診至北醫。
陸振翮說，小男童有幾大MIS-C特徵，包括曾是COVID-19確診者、高燒、眼睛紅、腹瀉等，明顯是身體多處發炎表現，當下就懷疑是MIS-C，施打高劑量免疫球蛋白後燒退。
陸振翮表示，檢測後發現小男童的心衰竭、凝血等指數異常，心臟超音波結果也顯示冠狀動脈擴大，均符合MIS-C條件。
陸振翮說，小男童今天出院，因血小板、心肌炎等指數仍異常，尤其冠狀動脈擴大情形要慢慢恢復，通常1至2週內就會正常，後續建議每半年至1年追蹤檢查，至少追蹤1至2年。（編輯：方沛清）1110607
（指揮中心提供）
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