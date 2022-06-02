醫曝兒童染疫4大特殊症狀 警訊徵兆一次看懂

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（中央社記者張茗喧台北2日電）有兒科醫師觀察各國兒童染疫症狀，發現哮吼症、神經學症狀、心肌炎明顯增加，且部分年齡層連症狀都有細微差異，染疫6週內也須提防「多系統炎症症候群」，相關警訊徵兆一次看。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，兒童重症個案數攀升。據統計，國內12歲以下兒童重症累計29例，其中12人死亡。衛生福利部疾病管制署日前舉辦線上研討會，由兒科醫師分享COVID-19知識及居家照護相關警訊症狀。

台灣兒科醫學會副秘書長、台中榮總小兒心臟科主任詹聖霖表示，根據美國統計，2020年3月至2021年12月，美國18歲以下族群共有8.2萬人染疫，其中約66%無症狀、27%輕症、5%中症、2%重症，後來即便Omicron變異株流行，中重症比例也相當，顯示Omicron並沒有比較嚴重。

不過，詹聖霖綜觀各國染疫兒童病情，確實觀察到4種特殊的警訊症狀，包括哮吼症、心肌炎、神經學症狀以及多系統炎症症候群（MIS-C）。

詹聖霖說， 美國的兒童哮吼症病例在COVID-19期間明顯增加，其中81%發生在Omicron疫情傳播期，有12%須住院；林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰解釋，哮吼是喉頭、氣管、支氣管腫脹引起的上呼吸道阻塞，孩童會出現聲音沙啞、咳嗽出現「狗吠聲」、吸氣時有喘鳴聲症狀，就像脖子被掐住一樣拚命吸氣，嚴重時可能胸凹或嘴唇發紫。

神經學症狀也是各界相當關注的重症警訊，詹聖霖指出，一項跨國統計發現，1493名染疫住院兒童當中，有40%曾出現1種以上的神經學症狀，最常見症狀包括頭痛、急性腦病變、抽搐、癲癇、虛弱及頭暈，有神經學症狀的病人，住院死亡率比其他患者高出2倍到6倍，重症死亡率則高出4倍到10倍，即便存活下來也多有後遺症。

值得注意的是，不同年齡層兒童出現的神經學症狀，也各有不同。詹聖霖說，小於5歲幼童常見神經學症狀包括抽搐、意識改變、虛弱或疲倦；5歲至12歲常見頭痛、意識改變、虛弱疲倦；13歲以上常見嗅味覺異常、頭痛、意識改變或虛弱疲倦。

而許多父母擔心的疫苗副作用「心肌炎」，也是染疫後常見症狀。詹聖霖指出，接種疫苗引發心肌炎的機會約萬分之1，但染疫後引發心肌炎的風險卻高達千分之1，尤其16歲以下、75歲以上最顯著，再次重申接種疫苗重要性。

此外，國際經驗也顯示，每當一波大流行過後，兒童就會出現一波「多系統炎症症候群」（MIS-C）疫情，值得台灣借鏡。

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詹聖霖指出，COVID-19疫情之下的多系統炎症症候群好發於0歲至19歲，男略多於女，兒童及青少年6週內曾感染或曾接觸確診者，只要發燒超過3天且合併有2種以上警訊症狀，務必儘速就醫。

詹聖霖表示，警訊症狀像是皮疹、腹痛、腹瀉、嘔吐、眼睛紅、頭暈、頭痛，若合併有呼吸困難、胸痛胸悶、嘴唇或皮膚發紫、嚴重腹痛、行為異常、昏睡或意識不佳，很可能已經進入重症，死亡率介於1.8%至9%；推估未來可能有數十名染疫孩童出現類似症狀，可能出現個位數死亡病例，呼籲家長們提高警覺。（編輯：陳政偉）1110602