更多編輯台推薦新聞：
蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新
科技

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁
運動

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展6/300

9個月大女嬰在家猝死確診 增2例兒童重症病例

2022/6/7 14:27（6/7 14:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內7日新增1例兒童死亡病例，一名9個月大女嬰在家猝死後確診。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
國內7日新增1例兒童死亡病例，一名9個月大女嬰在家猝死後確診。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北7日電）COVID-19本土病例今天新增從5萬多例回升為8萬例，雖中重症及死亡人數略降，但國內再度出現一名9個月大女嬰在家猝死，緊急送醫不治才確診，另新增2例兒童重症病例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午在疫情記者會中宣布，今天新增8萬2973例本土個案，新增病例數據從昨天的5萬多例回升至8萬多例，研判疫情變化與端午連假結束有關。

確診個案新增中重症193例，分別為中症87例、重症106例（36例為中症個案轉為重症個案），其中124例死亡；另新增54例境外移入病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天新增124例本土病例死亡個案，年齡介於未滿1歲至90多歲，皆屬重度感染個案，其中116例有慢性病史、81例未打滿3劑接種疫苗，47例無接種任何一劑疫苗，年齡超過80歲有54人。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）

羅一鈞表示，今天新增1例兒童死亡病例，為一名9個月大的女嬰，沒有慢性病史，5月27日清晨與媽媽同睡，被家中同住友人發現小孩被棉被蓋住，已無生命跡象，緊急送醫，急救無效，經採檢結果為陽性，Ct值33.7。

羅一鈞說，這起案例已報請檢察官進行司法相驗，診斷死因為呼吸衰竭、感染COVID-19，分類屬於家中死亡的個案，由於病程、Ct值偏高，無法斷定是否一定是COVID-19導致死亡，但暫時仍列為有關死亡個案。

羅一鈞指出，今天新增2例兒童重症病例，均為1歲女童，其中1人有慢性癲癇疾病，平時有服用抗癲癇藥物控制病情，但5月26日因發燒、抽搐送往急診，量體溫發現高燒攝氏39.1度緊急住院治療，PCR採檢為COVID-19陽性。

羅一鈞說，因為這名女童在住院期間仍出現多次全身抽搐，所以在5月30日轉入加護病房，經電腦斷層檢查沒有發現腦部異常，診斷為感染COVID-19共病癲癇重積狀態，使用瑞德西韋、類固醇、降腦壓藥物治療，病況順利改善，6月6日已出院。

另一名1歲女童為中症轉重症個案，沒有慢性病，5月16日高燒達40度，且出現咳嗽、嘔吐症狀，快篩陽性，5月17日就醫採檢結果為陽性，給予症狀治療藥物後返家，但當晚女童開始出現呼吸喘、活力食慾減退等症狀。

羅一鈞說，女童家長在隔天再次送女童赴急診，出現胸凹、呼吸費力等症狀，X光顯示有肺炎及上呼吸道狹窄，診斷為哮吼、呼吸窘迫，緊急插管住進加護病房，使用類固醇及抗生素等藥物治療，5月23日拔管、24日從加護病房轉入一般病房，5月30日出院。國內累計4例哮吼重症，3例已出院。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計39例，17案例是腦炎、8名肺炎、3名敗血症、4例哮吼，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及5例家中死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有17人死亡，其中5名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及5例家中死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至6月6日，本土輕症、無症狀個案累計242萬2311例、占99.69%，中症累計4961例、占0.2%，重症累計2760例、占0.11%。（編輯：陳政偉）1110607

國內7日新增193例中重症病例。（指揮中心提供）
國內7日新增193例中重症病例。（指揮中心提供）
延伸閱讀
輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事兒童打莫德納疫苗有何副作用？保護力多少？接種注意事項一次看腦炎童大喊我們都要死掉了 羅一鈞：神經系統病變都可能語無倫次Omicron對兒童特別兇猛 醫示警可能出現嚴重神經學症狀
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀