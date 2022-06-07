9個月大女嬰在家猝死確診 增2例兒童重症病例

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北7日電）COVID-19本土病例今天新增從5萬多例回升為8萬例，雖中重症及死亡人數略降，但國內再度出現一名9個月大女嬰在家猝死，緊急送醫不治才確診，另新增2例兒童重症病例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午在疫情記者會中宣布，今天新增8萬2973例本土個案，新增病例數據從昨天的5萬多例回升至8萬多例，研判疫情變化與端午連假結束有關。

確診個案新增中重症193例，分別為中症87例、重症106例（36例為中症個案轉為重症個案），其中124例死亡；另新增54例境外移入病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天新增124例本土病例死亡個案，年齡介於未滿1歲至90多歲，皆屬重度感染個案，其中116例有慢性病史、81例未打滿3劑接種疫苗，47例無接種任何一劑疫苗，年齡超過80歲有54人。

（指揮中心提供）

羅一鈞表示，今天新增1例兒童死亡病例，為一名9個月大的女嬰，沒有慢性病史，5月27日清晨與媽媽同睡，被家中同住友人發現小孩被棉被蓋住，已無生命跡象，緊急送醫，急救無效，經採檢結果為陽性，Ct值33.7。

羅一鈞說，這起案例已報請檢察官進行司法相驗，診斷死因為呼吸衰竭、感染COVID-19，分類屬於家中死亡的個案，由於病程、Ct值偏高，無法斷定是否一定是COVID-19導致死亡，但暫時仍列為有關死亡個案。

羅一鈞指出，今天新增2例兒童重症病例，均為1歲女童，其中1人有慢性癲癇疾病，平時有服用抗癲癇藥物控制病情，但5月26日因發燒、抽搐送往急診，量體溫發現高燒攝氏39.1度緊急住院治療，PCR採檢為COVID-19陽性。

羅一鈞說，因為這名女童在住院期間仍出現多次全身抽搐，所以在5月30日轉入加護病房，經電腦斷層檢查沒有發現腦部異常，診斷為感染COVID-19共病癲癇重積狀態，使用瑞德西韋、類固醇、降腦壓藥物治療，病況順利改善，6月6日已出院。

另一名1歲女童為中症轉重症個案，沒有慢性病，5月16日高燒達40度，且出現咳嗽、嘔吐症狀，快篩陽性，5月17日就醫採檢結果為陽性，給予症狀治療藥物後返家，但當晚女童開始出現呼吸喘、活力食慾減退等症狀。

羅一鈞說，女童家長在隔天再次送女童赴急診，出現胸凹、呼吸費力等症狀，X光顯示有肺炎及上呼吸道狹窄，診斷為哮吼、呼吸窘迫，緊急插管住進加護病房，使用類固醇及抗生素等藥物治療，5月23日拔管、24日從加護病房轉入一般病房，5月30日出院。國內累計4例哮吼重症，3例已出院。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計39例，17案例是腦炎、8名肺炎、3名敗血症、4例哮吼，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及5例家中死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有17人死亡，其中5名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及5例家中死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至6月6日，本土輕症、無症狀個案累計242萬2311例、占99.69%，中症累計4961例、占0.2%，重症累計2760例、占0.11%。（編輯：陳政偉）1110607