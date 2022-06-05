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腦炎童大喊我們都要死掉了 羅一鈞：神經系統病變都可能語無倫次

2022/6/5 19:46（6/5 19:52 更新）
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（中央社記者陳婕翎、張雄風台北5日電）國內累計17例COVID-19染疫兒童腦炎個案，常見語無倫次症狀。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，意識混亂、語無倫次非COVID-19專屬症狀，神經系統病變都會發生。

日前一名10歲男童感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發腦炎，出現看到妖怪的幻覺。衛福部疾管署今天舉行線上「兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例」研討會，有醫師分享一名7歲男童個案，同樣出現語無倫次症狀。

林口長庚醫院兒童重症加護科主治醫師李恩沛在研討會說明，個案是一名7歲左右的男童，沒有生長遲緩、過胖等問題，5月23日發燒赴急診，經採檢確診，經評估可返家，但在家中睡覺到一半卻突然大喊「我們都要死掉了」、對著媽媽說「你傻了」，甚至出現奇怪手勢，家人緊急將男童再送醫。

李恩沛說，男童在醫院測量體溫高達40.2度，眼睛上吊3至5分鐘，經電腦斷層發現腦部有腫脹狀況，完全無法回答身在何處，認不出誰是媽媽，甚至一度休克，經醫療團隊搶救，男童意識狀態已經恢復，目前仍在住院中，預計下週可望轉出加護病房。

中央流行疫情指揮中心記者會中，有媒體問及，國內陸續出現染疫腦炎兒童說出「看到妖怪」、「我們都要死掉了」等，是否屬於染疫特殊症狀。羅一鈞說明，出現腦炎可能語無倫次或產生幻覺，講出較聳動言語，但與病症本身沒有直接關聯。

羅一鈞提醒，不是說出某種話才是腦炎，而且這樣的狀況不是只會發生在小孩身上，大人如果出現致病性腦炎也可能有類似情況，這是大腦皮質受到影響的臨床表現，只要是神經系統病變都可能發生，並不專屬於COVID-19引起的腦炎。（編輯：管中維）1110605

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