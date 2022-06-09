莫德納新疫苗可抗Omicron 陳時中：上市後可選擇

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、沈佩瑤台北9日電）莫德納研發升級版COVID-19疫苗追加劑，對Omicron變異株防禦力提高。指揮中心指揮官陳時中今天表示，還有1000多萬劑莫德納疫苗未到貨，可選擇次世代疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，截至昨天有將近40萬人雖然完整注射3劑疫苗，仍然發生突破性感染，而且主要是感染到Omicron變異株病毒，因此各界紛紛關注次世代疫苗防護力及臨床試驗進度。

美國藥廠莫德納（Moderna）近日公布，新開發的升級版COVID-19二價疫苗，用作追加劑時，對抗Omicron變異株所產生的免疫反應較原本的初世代疫苗更佳。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，台灣今年採購的莫德納疫苗還有1000多萬劑尚未到貨，根據原本簽訂的合約，如藥廠推出次世代疫苗，台灣也可選擇供貨次世代疫苗，但至今還未收到相關技術性資料。

指揮中心發言人莊人祥指出，國內莫德納疫苗庫存現貨剩371萬劑，據了解，美國6月底才會審查次世代疫苗，近期會請莫德納藥廠儘速提供技術性文件，後續由「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）專家討論，並等待疫苗開始供貨，還有很多期程都未定。

Novavax疫苗審查進度也備受矚目。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，Novavax疫苗的技術性資料送到食藥署審查已有一段時間，應該很快就會召開會議審查緊急使用授權（EUA），確切結果由食藥署公布。

此外，近日有公衛專家呼籲政府超前部署，準備流感疫苗和流感抗病毒藥物。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，疾管署對於流感相關防治疫苗、藥物整備從未鬆懈，今年含政府機構代買共採購630萬劑流感疫苗，抗病毒藥物也已儲備387.8萬人份，應足夠國內所用。（編輯：陳清芳）1110609