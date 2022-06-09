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日本專家憂疫苗保護力下降 夏天確診數恐再增加

2022/6/9 11:33（6/9 12:04 更新）
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日本專家擔憂隨著第3劑疫苗保護力下降等，今年夏天新增確診病例恐將再度轉為增加。圖為日本5月黃金週尾聲，東京新幹線擠滿人潮。（共同社）
日本專家擔憂隨著第3劑疫苗保護力下降等，今年夏天新增確診病例恐將再度轉為增加。圖為日本5月黃金週尾聲，東京新幹線擠滿人潮。（共同社）
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（中央社東京9日綜合外電報導）日本包括東京、沖繩等地整體COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續趨緩，但專家擔憂隨著第3劑疫苗保護力下降等，今年夏天新增確診病例恐將再度轉為增加。

日本放送協會（NHK）自行統計，日本全境8日共新增1萬8416例確診病例及21例死亡病例，至今累計病例數899萬4452例，包括3萬837例死亡病例。

富士新聞網報導，提供疫情對策建議給日本政府厚生勞動省的專家會議8日舉行，提出今年夏天確診病例數有可能再度增加的分析。

專家會議主席脇田隆字說，夏天確診病例數可能增加，包括對醫療量能帶來的影響在內，今後有必要持續關注。

專家會議上對目前日本全境新增確診病例數認為「有持續減少傾向」，且「在都會區短期預測部分，預料仍會持續減少」。

不過，有關未來感染狀況，隨著第3劑疫苗保護力及染疫後的免疫力逐漸下降，加上7月後受到放暑假等影響增加人際接觸機會等，專家對夏天確診病例數增加感到憂慮，對此表達警戒感。

NHK報導，厚生勞動大臣後藤茂之說，日本全境最近一週新增確診病例數，大約是上週的70%，全境大致所有地區疫情持續趨緩。

他說，沖繩縣疫情雖然依舊維持全境之冠，但最近約3週也呈現趨緩傾向，政府會持續關注今後疫情狀況。

有關日本將逐步放寬邊境管控，專家建議持續要求有意到日本的海外人士，應在出國前進行病毒篩檢；而在入境日本篩檢陽性者，為監控變異株狀況，仍有必要持續進行基因定序。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110609

▼日本每日新增確診數（7天平均）
▼日本施打追加劑的劑次人口比
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