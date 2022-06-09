9月出團國外旅遊？陳時中：可能性當然是有

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北9日電）日本明天起重新開放外國旅行團入境，但台灣目前仍禁旅行社組團。指揮中心指揮官陳時中今天對於9月有無可能出團到國外旅遊表示，「可能性當然是有。」

日本10日起重新開放有旅行社領隊陪同的套裝行程觀光團旅客入境，其中台灣在免隔離名單內。不過由於交通部觀光局的禁團令仍未取消，因此現行旅遊業者並不能販售相關行程。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，照現在情況發展，各國國門開放，9月多出國的可能性「當然應該是有啦」，但他也不敢講說一定有。

媒體詢問，未來如果開放旅客入台，是否會考慮以篩代隔等檢疫方式。陳時中說，做法儘量會一致，以免大家混亂反而不知道如何遵守。

至於目前簽核中的機組員入境鬆綁為0+7以篩代檢新制，是否最快將於20日上路，陳時中僅說，邊境規定目前尚未定案。

依據現行規定，自5月1日起，國籍航空長程航班機組人員已接種疫苗追加劑且滿14天，檢疫天數縮短為3+4天，返台後進行3天居檢及4天自主健康管理；國籍航空短程航班機組員，已接種疫苗追加劑且滿14天，調整為5天自我健康監測，且應每5天快篩或PCR檢測。

指揮中心發言人莊人祥昨天晚上接受媒體聯訪時表示，機組員返台防疫措施放寬為0+7天，已在專家會議完成討論，而且新制已經通過，機組人員返台新防疫措施正在簽核階段，實施日期待定。（編輯：管中維）1110609