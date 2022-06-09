李秉穎：9月後可望病例數零星 邊境管制應逐步放鬆[影]

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧台北9日電）各國陸續開放邊境，台灣何時鬆綁引關注。台大醫院醫師李秉穎今天說，除非完全斷絕航空運輸，否則變異病毒還是會進入台灣，重點是經濟發展，邊境管制可考慮逐步放鬆。

台大兒童醫院小兒部主治醫師、指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎，今天上午接受網路電台訪問時表示，近一週COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數都在差不多數字徘徊，顯示高原期已經到了。

李秉穎提到，何時開始下降「沒人有把握吧」，他認為疫情升溫之所以平緩，主要是大家少去公共場所，很多餐廳甚至關門、停止內用，儘管政府沒有規定，但自主防疫讓病例數增加速度趨緩。

李秉穎說，疫情爆發的影響大概觀察3到4個月才會比較會穩定，國外經驗看來轉折點大概在疫情開始後約1到1個半月，因此或許再過一段時間就能看到下降趨勢。

李秉穎以日本為例表示，日本在今年1月開始出現疫情並一路攀升到高峰，但至今6月了，病例數也只有下降到一個程度，沒有完全回到去年解封前的曲線。

李秉穎解釋，所以變數還是存在，沒有辦法這麼快預期下個月就能出國，且防疫規定是另一件事，他是指確診數字回到4月沒有大爆發前，僅零星個案的狀態，最樂觀是在9月。

至於是否等到疫情完全穩定才解除邊境管制，李秉穎說，這是另一個議題，要要看利弊得失，若哪天在台灣感染風險大於出國，就沒有必要嚴格執行邊境檢疫，可以考慮放鬆邊境管制，不是完全有因果關係的事。

李秉穎說，有一種想法是要控制變異病毒進入台灣，所以邊境管制要嚴格，但他個人看法不同，因去年、前年都嚴格邊境管制，政策目標是清零，但國外一旦出現變異病毒，通常幾週、1到2個月就會進入台灣，換言之無法100%控制，偶而還是會出現破口。

李秉穎說，除非完全斷絕航空運輸，否則變異病毒還是會進入台灣，因此重點應該放在經濟發展上，邊境管制可以考慮逐步放鬆；指揮中心最近也提到商務人士優先考慮，等某程度就可考慮入境規定稍微放寬。

此外，有關「恩恩」爸爸追真相，李秉穎表示，假設已經重症、敗血症等，用抗生素可能還是沒效，第三天有無治療的療效才會開始出現轉折點，早點就醫能否挽回是未定的；應追究為何有這麼多兒童腦炎病例，到底是什麼因素，要趕快解除掉。（編輯：屈享平）1110609