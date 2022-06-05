新增病例及死亡數高原期 陳時中：6/10疫情出現反轉

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）本土COVID-19疫情處於高原期，各縣市病例呈現「北降、南升」趨勢，指揮中心指揮官陳時中今天說，雖然現在新增病例及死亡數仍在高原期，但預估6月10日疫情將出現反轉。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，雖然北部疫情下降，但中央流行疫情指揮中心預估中南部疫情將於一週內達高峰。陳時中今天上午視察自由廣場兒童大型接種站，會後接受媒體聯訪時表示，疫情預測趨勢目前各界趨於一致，皆認為全台疫情將於6月10日出現反轉，意味疫情可望逐步降溫。

有媒體問及，未來一週國內染疫死亡人數是否將達到高峰，陳時中表示，新增病例、死亡數現在都在高原期。由於COVID-19屬於第五類傳染病，依據法規，需要在24小時內完成通報，死亡確診個案火化或深埋方式皆可，但深埋需要地方允許。

陳時中表示，前段時間民眾對於疫情較緊張，所以才會選擇儘快火化，但事實上，法規並未規定染疫病逝者遺體需要在24小時內火化，若殯葬業者認為有需要相關標準流程，民政單位可以收集意見，提出需求，中央會制訂指引，讓業者更順暢，也讓逝者家屬心情更平靜。

根據指揮中心昨天新聞稿資料，自2020年起國內累計2815例COVID-19死亡病例，其中2800例本土，但衛福部疾管署官網昨天發生數據誤植事件，死亡人數暴衝至2萬2815人。陳時中表示，據了解，出現誤植數據是屬於手動輸入資料，失誤原因會進一步調查清楚。（編輯：張雅淨）1110605