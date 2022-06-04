把握機會 7大兒童疫苗接種站5日最後一天施打

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（中央社記者張茗喧台北4日電）全台7大接種站今天施打4066劑兒童輝瑞疫苗，4天累計超過2.4萬劑。指揮中心發言人莊人祥表示，明天是最後一天開設，呼籲父母把握會帶孩子接種，早打早獲保護力。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心6月1日在全台6都縣市設置7個大型接種站，專門替5歲至11歲孩童接種輝瑞兒童疫苗，端午連假不打烊。

根據指揮中心最新統計，今天7大兒童疫苗接種站共施打4066劑COVID-19疫苗，僅約昨天的一半。高雄展覽館施打936劑最多，其次依序為台中科博館833劑、新北市板橋車站770劑、台北市中正紀念堂715劑、桃園巨蛋377劑、桃園平鎮婦幼館219劑、台南圖書總館216劑。

指揮中心醫療應變組副組長王必勝今天下午接受媒體聯訪時表示，6月1日至4日，全台7大接種站累計施打2萬4728劑兒童輝瑞疫苗，今天接種量之所以較少，可能是適逢端午連假的假期中間，可能有安排行程或出遊，加上桃園等縣市今天也有安排校園施打，導致桃園大型接種站的施打量就相對少一些。

指揮中心發言人莊人祥也表示，截至昨天，6都縣市5歲至11歲孩童COVID-19疫苗接種率以台南市70.9%最高，其次依序為高雄市67%、台中市61.3%、桃園市48.9%、台北市48.5%、新北市44.5%。

莊人祥指出，目前看來新北市孩童接種率較低，但據了解，新北市6日還有兒童疫苗接種規劃，預計再配發9000劑。

莊人祥也強調，明天是7大兒童接種站最後一天開設，每站每天都能施打2000至3000人，接種量能充裕，呼籲父母儘速帶家中符合接種資格的孩子來接種，早打早獲完整保護力。

王必勝表示，大型接種站的階段性任務將於明天完成，此後接種站將撤掉，疫苗接種也將回歸醫院、診所或校園接種。（編輯：吳協昌）1110604