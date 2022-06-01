六都兒童接種站開打首日 不影響原本疫苗配送

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）中央協助六都設置7處COVID-19兒童疫苗大型接種站今天起運作，提供廠牌以輝瑞為主，指揮中心今天中午重申，7大接種站已配送足夠疫苗劑量，不影響原本接種場所的疫苗配送額度。

5至11歲兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗大型接種站在六都共有7處，端午連假接種作業不會間斷，每天可接種數量介於2000至3000人之間，服務日期大多是5至7天，雖可隨到隨打，但建議家長先預約。

部分縣市反映六都設置7大接種站，會有影響原先的學校及醫療院所疫苗配送的疑慮，中央流行疫情指揮中心今午發布新聞稿表示，中央總計已配送90.46萬劑疫苗予地方政府衛生局，配送數量已可讓大部分縣市戶籍兒童人口涵蓋率95％以上，部分縣市甚至可超過100％。

據統計，截至5月30日止，指揮中心已配送77.69萬劑疫苗予地方政府衛生局，經評估各縣市已接種疫苗人數及需求人數，於5月31日再配送12.77萬劑至地方政府衛生局，總計配送90.46萬劑。

指揮中心說，5至11歲兒童戶籍人口約142萬餘人，扣除至5月30日有10％以上人數確診，約16.7萬人，他們在確診3個月內不必施打疫苗，以及已接種莫德納疫苗人數約27.8萬人，剩餘符合年齡的兒童以接種率95％核估需求人數，約93萬人。

針對部分未達95％以上縣市，指揮中心也特別說明，主因是該縣市未提報需求、或原需求數量提報較少。

指揮中心表示，輝瑞兒童疫苗分配量是依據各縣市5至11歲戶籍人口數、已接種莫德納疫苗人數、5至11歲確診人數及教育部協助的意願調查人數，適時調整各地方政府各批次分配量，以確保疫苗資源有效運用。（編輯：陳清芳）1110601