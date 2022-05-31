兒童大型接種站端午不休假 預約管道一次看

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中央流行疫情指揮中心表示，6月1日起將協助六都設置大型接種站，提供5至11歲兒童施打COVID-19疫苗。圖為台北市中正區街頭的小朋友31日戴著口罩與防護面罩防疫。中央社記者王飛華攝 111年5月31日

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北31日電）自明天起，5至11歲兒童COVID-19疫苗大型接種站開始運作，六都共有7處，端午連假不休息，預約方式不盡相同，家長可到承辦醫院或政府網站先查詢，或排隊隨到隨打。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情未停，從明天起，民眾有三大管道可讓孩子接種疫苗，包括縣市合約醫院診所、校園集體接種，以及新增中央在六都設置的兒童疫苗大型接種站，讓家長儘快帶孩子去施打。

政府提供的兒童疫苗廠牌以輝瑞為主，雖然所有大型的兒童疫苗接種站會受理現場臨時排隊民眾，可隨到隨打，中央流行疫情指揮中心仍建議家長先預約，減少排隊時間。

校園集中施打是提前進行接種意願調查，無需再預約，縣市合約院所及中央大型接種站施打都建議提前預約，合約院所可電話或從衛生局網站系統預約。但，中央大型接種站預約管道，及查詢大型接種站預約是否額滿，各縣市作法都不同。

台北自由廣場（點我預約）、新北板橋車站（點我預約）、台中自然科學博物館（點我預約）預約管道都在接種站承作醫院官方網站，分別為台北榮總、衛福部台北醫院、台中榮總；至於桃園巨蛋、桃園陸軍專科學校（點我預約）預約管道則在當地衛生局官方網站，有特別增設兒童「5-11歲兒童BNT接種站線上預約」系統。

至於台南市立圖書館總館（點我預約）、高雄展覽館（點我預約），預約管道則沒有額外區分成人、兒童，只要上網搜尋「台南COVID-19疫苗接種預約系統」或「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」，符合兒童大型接種站預約資格對象即可線上預約。

明天起運作的大型接種站，端午連假期間接種作業不會間斷。指揮中心醫療應變組副組長王必勝說明，大型接種站量能配置由承作醫院安排，每天可接種數量大約介於2000至3000人之間，服務日期大多是5至7天，將觀察實際施打情形，滾動調整。

兒童大型接種站設置後續議題不斷，部分縣市長認為事前不清楚、擔心縣市原規劃配發疫苗數量受影響，疫情中心指揮官陳時中強調，若會動用到地方資源人力，一定會提前和地方溝通，但有時也會一邊動作一邊告知，重申大型接種站疫苗沒有從其他地方調配。

據指揮中心統計，六都5至11歲兒童第1劑COVID-19疫苗接種情形，目前完成第1劑接種率最高的縣市是高雄市45.9％、第二名是台南市44.8％、第三為台中市38.9％，其餘依序是新北市、桃園市及台北市，分別為31％、26.7％及26.6％。

對於有孩子接種COVID-19疫苗後，精神亢奮、食慾大增，是否屬於疫苗副作用，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，多數孩子打完疫苗的副作用是局部紅腫、輕微發燒或倦怠，打針後亢奮狀況少見，發生機率少，但要注意，尤其提醒家長要觀察是否可能後續出現全身性過敏。（編輯：陳清芳）1110531