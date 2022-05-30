33.12萬劑輝瑞兒童疫苗抵台 效期至9月30日

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北30日電）中央流行疫情指揮中心今天下午說明．今年第2批採購輝瑞兒童劑型疫苗33.12萬劑上午抵台，這批效期至今年9月30日，可供5至11歲兒童接種基礎劑使用。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，5歲以上兒童接種苗意願提高，指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會中表示，今年第2批採購輝輝瑞兒童劑型疫苗33.12萬劑，上午抵達桃園國際機場。

陳時中說，疫苗完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給5至11歲兒童接種基礎劑使用。目前共有110.88萬劑到貨，分別為首批5月16日77.76萬劑及這批33.12萬劑。

陳時中指出，已於今年4月28日與香港復星公司及德國BNT公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國輝瑞公司及德國BNT公司簽署兒童疫苗補充合約，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗。（編輯：管中維）1110530