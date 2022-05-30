5/30本土6萬42例 增109死亡、468例中重症

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北30日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增6萬42例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，增死亡病例109人，另增468例中重症，研判數據明顯下降與假日通報案少有關；境外移入增61例。（編輯：卞金峰）1110530

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增60,103例COVID-19確定病例，分別為60,042例本土個案及61例境外移入（34例為航班落地採檢陽性） ；另確診個案中新增109例死亡。

指揮中心表示，今日新增之60,042例本土病例，為28,755例男性，31,273例女性，14例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（10,668例），高雄市（8,333例)，臺中市（7,540例)，桃園市（6,493例），臺北市（5,565例），臺南市（4,278例），彰化縣（3,159例)，屏東縣（2,127例），新竹縣（1,894例），苗栗縣（1,664例），雲林縣(1,246例），新竹市（1,126例），基隆市（1,026例），宜蘭縣（1,003例），花蓮縣（938例），南投縣（901例），嘉義縣（779例），臺東縣（600例），嘉義市（432例），金門縣（132例），澎湖縣（120例），連江縣（18例），相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增109例本土病例死亡個案，為70例男性、39例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、106例具慢性病史、43例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年5月5日至5月27日，死亡日期介於5月10日至5月27日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增61例境外移入個案中，為28例男性，33例女性；年齡介於未滿5歲至90歲以上，感染國家為美國6例、德國1例、調查中54例。入境日介於今年5月28日至5月29日。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,058,044例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,109,556例排除），其中1,952,355例確診，分別為12,942例境外移入、1,939,359例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計2,165例COVID-19死亡病例，其中2,150例本土，個案居住縣市分布為新北市905例、臺北市550例、基隆市102例、臺中市96例、高雄市76例、桃園市71例、彰化縣53例、臺南市50例、宜蘭縣46例、花蓮縣41例、屏東縣36例、雲林縣28例、臺東縣25例、新竹縣20例、嘉義市、南投縣及嘉義縣各12例、苗栗縣9例、金門縣及新竹市各3例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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