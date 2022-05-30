疫後出國觀光有眉角 旅遊業者推行程視訊健檢

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看好國境將解封，已有民眾開始為疫後出國觀光預先規劃；旅遊業者為了讓旅客在購票前更安心，特別推出預約制的一對一「行程視訊健檢」，提醒消費者注意許多不同以往的「眉角」。（飛達旅遊提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年5月30日

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）看好國境將解封，已有民眾開始為疫後出國觀光預先規劃。旅遊業者推出「行程視訊健檢」服務，提醒消費者注意眉角。

負責歐洲鐵路總代理的飛達旅遊今天發布新聞稿指出， 台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入高原期，趨勢走向與病毒共存，雖然入境台灣的隔離尚未取消，但已有越來越多民眾開始規劃暑期的歐洲自助行程。

飛達旅遊提醒，許多民眾並不知道疫情後的旅行規劃有許多不同以往的「眉角」要注意，一不留神就可能買下無法成行的機票，甚至到了機場才發現不符合登機資格，以轉機為例，轉機的機票一定要「一本票開立」，不能因為國外出發的票比較便宜就衝動下訂。

飛達旅遊副總經理徐珮怡說，過去曾有許多旅遊達人分享如何購買自香港出發飛往歐洲的促銷機票，然後再額外自己單買台北香港來回機票，但這樣的買法現在可能因小失大，因為機票沒有「一本票開立」，可能行李無法直掛最終目的地，且抵達香港後會被視為「入境」而非「轉機」，乘客因而被迫要在香港隔離。

另旅客在返台前還要特別留意在海外如何進行PCR預約，並密切關注航空公司與轉機國家/地區的疫苗與COVID-19相關規範是否有異動，購票後才發生的政策變化，會牽動航班的日期更改、時間變動，也要留意退票相關規定。

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飛達旅遊為了讓旅客在購票前更安心，特別推出預約制的一對一「行程視訊健檢」，依據旅客需求提供機票、歐洲火車票、登山券、歐洲在地導覽、旅館挑選等建議，並為旅客整理行程、依據歐洲自助旅行的專業知識，提供路線規劃上的實用建議。

飛達旅遊統計，目前瑞士、英國、愛爾蘭、荷蘭、比利時、盧森堡、奧地利、捷克、匈牙利、克羅埃西亞、希臘、丹麥、芬蘭、挪威、瑞典等國家都已取消入境COVID-19相關限制，只需要和疫情前一樣，持有效簽證（持台灣護照入境歐洲免簽）和護照（須至少有6個月效期）即可入境觀光；法國、德國、西班牙、葡萄牙等國家，是提交必要證明文件即可入境觀光免隔離。（編輯：管中維）1110530