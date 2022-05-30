確診隔離通知書可補發 7000人已申請

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（中央社記者葉素萍台北30日電）數位證明系統今天凌晨開始新增確診者隔離通知書補發功能，行政院統計，截至上午10時，已有7000多位民眾使用；只要是5月1日起確診，但3日內未取得隔離通知書的民眾都可利用系統補發，約有50萬人符合資格。

COVID-19本土疫情延燒，確診者自主疫調回報系統已於5月1日上線，仍有不少民眾反應，確診後遲遲沒有收到隔離通知書。

行政院政務委員唐鳳和指揮中心合作，今天凌晨零時起在數位健康證明系統新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，供尚未取得相關文件者申請，5月1日起確診但3日內還沒取得居隔書的民眾，都可上網申請補發。

唐鳳、行政院發言人羅秉成、衛生福利部資訊處處長龐一鳴、衛福部疾管署副署長莊人祥上午在行政院召開記者會，唐鳳並親自操作示範補發功能。

民眾可透過全民健保行動快易通APP，從健康存摺點選「申請COVID-19數位證明」功能，再點選「COVID-19數位證明申請系統」，選擇「確診者指定處所隔離通知書補發」，填寫相關資料後，即可補發。也可從數位證明平台進入，確認身分，填寫資料，申請補發隔離通知書。

龐一鳴指出，從5月1日以來，大約有45%的確診者沒有順利拿到隔離通知書，原因可能是資料填寫不齊全，或者收到簡訊後沒有下載點選，初步統計大概有50萬人符合補發申請資格。

龐一鳴也說，補發功能今天零時上線後，到上午10時左右，已有7000人申請補發。

羅秉成指出，數字都在變動中，只要超過3天沒收到隔離通知書，人數可能就會增加；他說，補發功能也要看民眾是否有需求，如果民眾需要請假，可能就需要申請補發通知書。

確診者隔離通知書補發功能上線之外，唐鳳也說，密切接觸者隔離通知書補發功能會在6月19日之前完成。羅秉成補充，正在同步作業，會盡早提出，看能否在一週左右推出。（編輯：蘇龍麒）1110530