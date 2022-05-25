快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

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（中央社網站25日電）快篩陽性者經醫師確認後視同確診5月26日起全民適用，為減緩第一線人員開立確診證明的負擔，並盡快讓民眾收到通知書，指揮中心開放快篩陽性確診及居家隔離者申請數位證明，中央社整理QA帶你看懂申請步驟。

「數位新冠病毒健康證明」是什麼？

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種事實、檢驗結果、曾與確診者密切接觸須進行隔離的證明文件，全民快篩陽性視同確診結果上路後也可查詢；在國內接種COVID-19疫苗或進行PCR核酸檢驗的國人或外國人均可申請。

可以去哪裡申請？

可至數位新冠病毒健康證明網站，或透過全民健保快易通APP（Android、iOS下載點）內「健康存摺」功能申請。

申請步驟是什麼？

步驟1：確認身分登入系統

若透過「數位新冠病毒健康證明」網站，國人可用身分證號+健保卡號+戶口名簿戶號（或護照號碼）、Taiwan FidO台灣行動身分識別、自然人憑證等3種方式登入。

外國人可用統一證號+健保卡號、統一證號+入出境證號、 統一證號+護照號碼等3種方式登入。

（圖取自數位新冠病毒健康證明網頁dvc.mohw.gov.tw）

若透過全民健保快易通APP，登入「健康存摺」後即可點按「申請COVID-19數位證明」，下一步再點按「COVID-19數位證明申請系統」，隨後頁面會導至數位新冠病毒健康證明網站。

（圖取自健保快易通APP）

步驟2：選擇申請項目

（圖取自數位新冠病毒健康證明網頁dvc.mohw.gov.tw）

依需求選擇「檢驗結果數位證明」（快篩陽性視同確診也適用）或「接觸者隔離證明」，兩者可複選，並填入出生年月日、居住地址、隔離地址等資料。

民眾也可填寫email地址，系統會將數位證明的PDF檔案寄送到個人電子信箱，更方便保存。

步驟3：點選申請

（指揮中心提供）

步驟4：取得證明

（指揮中心提供）

在申請成功畫面點選「下載／列印數位證明」，先保存在行動裝置或電腦硬碟中，再視個人需要列印紙本。如果身邊沒有列印設備，也可以點選「取得超商列印碼」，取得條碼後再自行到超商付費列印。

快篩陽性診斷確診的證明是一張黃色卡片，會紀錄快篩陽性結果、醫師資料、身分證資料等；接觸者隔離證明則是白色的卡，至今沒領到紙本、電子單的民眾可以下載使用。

（指揮中心提供）

若在前面步驟有選填email欄位者，可收到數位證明加密PDF檔案。（中央社）

確診者隔離通知書最快何時會開立？

只要確診者自主疫調簡訊的回報資料填寫正確，5到10小時內就會開立隔離通知書。

密切接觸者居家隔離時間怎麼算？

未打滿3劑疫苗者，適用「3+4」方案，以「最後接觸日」起算，前3天是居家隔離、後4天是自主防疫。若打滿3劑疫苗，可以選擇不用隔離的「0+7」，或是隔離方式同前者的「3+4」方案。

快篩陽性確診證明及接觸者隔離證明是否有國際效力？

沒有，這2種證明不屬於歐盟數位新冠證明（EU-DCC）規範，僅供民眾取得證明後於國內自行運用。（編輯：高華謙）1110525