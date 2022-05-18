更多編輯台推薦新聞：
南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
防疫險理賠
新聞專題
防疫險理賠1/60

防疫保單之亂 陳時中喊話別急著申請診斷證明書

2022/5/18 11:46（5/18 12:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
指揮中心指揮官陳時中18日說，民眾別急著申請診斷證明書，保險請求權達2年。圖為中正紀念堂車來速篩檢站17日正式啟用，民眾開車、騎車或走路前來採檢。（中央社檔案照片）
指揮中心指揮官陳時中18日說，民眾別急著申請診斷證明書，保險請求權達2年。圖為中正紀念堂車來速篩檢站17日正式啟用，民眾開車、騎車或走路前來採檢。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北18日電）COVID-19本土疫情持續，地方衛生單位業務壓力增加，防疫保單之亂再添亂，指揮中心指揮官陳時中今天說，民眾別急著申請診斷證明書，基層單位被防疫保單弄到很亂，很受不了。

陳時中今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會，列席報告業務概況，並備質詢，被問及面對防疫保單之亂，中央流行疫情指揮中心是否受到保單干擾，他強調，不會讓政策受到干擾，但在實際執行面上，各地方的衛生單位基層被防疫保單之亂弄到很亂。

陳時中重申，保單權益是根據合約，如何訂就如何理賠，政府應該開的證明，包含確診個案隔離單、同住家人居家隔離單等，該有的證明不會少，保險請求權都長達2年，拜託民眾不要現在就一直要診斷書或相關證明，「基層真的會受不了。」

另外，會中有委員表示，部分診所表達公費快篩試劑將用罄，6月底過後是否繼續配送公費快篩。陳時中表示，這原本是定點監測規劃的一環，面對現在的本土疫情，快篩試劑確實需要普遍使用，如果基層認為有需要繼續配送，不反對繼續做。

陳時中也提到，國內自然感染率研究計畫也會持續進行，日前已對外宣布過「捐血人血清抗體陽性盛行率調查」計畫，與捐血中心合作，在捐血人知情同意情況下，分析「自然感染」或「接種疫苗」的抗體陽性比例，以及地理分布、趨勢變化。若民眾不想參加，也可以不用參與。（編輯：張芷瑄）1110518

延伸閱讀
防疫險理賠 12家產險業均同意採納數位證明富邦產險拒重複投保挨轟致歉 公告兩情況契約成立國泰產險：不接受重複投保 將以承保1件防疫險為限COVID-19法定傳染病等級降級理賠打折？金管會3點回應數位證明、快篩陽性是否理賠？防疫險4大權益一次看
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀