防疫保單之亂 陳時中喊話別急著申請診斷證明書

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）COVID-19本土疫情持續，地方衛生單位業務壓力增加，防疫保單之亂再添亂，指揮中心指揮官陳時中今天說，民眾別急著申請診斷證明書，基層單位被防疫保單弄到很亂，很受不了。

陳時中今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會，列席報告業務概況，並備質詢，被問及面對防疫保單之亂，中央流行疫情指揮中心是否受到保單干擾，他強調，不會讓政策受到干擾，但在實際執行面上，各地方的衛生單位基層被防疫保單之亂弄到很亂。

陳時中重申，保單權益是根據合約，如何訂就如何理賠，政府應該開的證明，包含確診個案隔離單、同住家人居家隔離單等，該有的證明不會少，保險請求權都長達2年，拜託民眾不要現在就一直要診斷書或相關證明，「基層真的會受不了。」

另外，會中有委員表示，部分診所表達公費快篩試劑將用罄，6月底過後是否繼續配送公費快篩。陳時中表示，這原本是定點監測規劃的一環，面對現在的本土疫情，快篩試劑確實需要普遍使用，如果基層認為有需要繼續配送，不反對繼續做。

陳時中也提到，國內自然感染率研究計畫也會持續進行，日前已對外宣布過「捐血人血清抗體陽性盛行率調查」計畫，與捐血中心合作，在捐血人知情同意情況下，分析「自然感染」或「接種疫苗」的抗體陽性比例，以及地理分布、趨勢變化。若民眾不想參加，也可以不用參與。（編輯：張芷瑄）1110518