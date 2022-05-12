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防疫險理賠1/41

防疫險理賠 12家產險業均同意採納數位證明

2022/5/12 22:12（5/12 22:40 更新）
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全台有銷售防疫險的12家業者全數同意數位健康證明可替代診斷書，但強調保留事後查核權。圖為數位健康證明手機畫面。（中央社檔案照片）
全台有銷售防疫險的12家業者全數同意數位健康證明可替代診斷書，但強調保留事後查核權。圖為數位健康證明手機畫面。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北12日電）金管會主委黃天牧日前親上火線，呼籲保險業採納數位新冠病毒健康證明理賠，今晚最新統計，全台有銷售防疫險的12家業者全數同意，不過業者也強調，保留事後查核權利。

日前民眾為請領保險赴醫院申請醫師診斷書，造成醫護體系負擔，為此黃天牧兩度親上火線說明，不僅罕見現身中央流行疫情指揮中心記者會，也臨時出席金管會例行記者會。

黃天牧呼籲民眾不須急於一時請醫生開具診斷證明書，2年內都有契約請求權，並向保險業者喊話，財務赤字是一時，信任赤字將難以彌補，希望業者同意受理數位新冠病毒健康證明書。

根據今天最新統計，全台共有12家保險業銷售防疫保單，已全數同意受理數位證明書，包括富邦、國泰、泰安、旺旺友聯、明台、新光、華南、南山、中國信託、兆豐、和泰及新安東京海上產險。

另外，金管會今天也要求產險公會，儘速針對3類對象快篩陽性即確診，建立理賠指引。（編輯：林克倫）1110512

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