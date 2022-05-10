防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡

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壽險公會、產險公會已同意以「數位新冠病毒健康證明」作為COVID-19診斷證明書的替代文件，申請方式請看以下整理。圖為數位健康證明手機畫面。（中央社檔案照片）

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（中央社網站10日電）為了避免民眾因防疫險理賠之需，蜂擁赴醫院申請診斷書，壽險公會、產險公會已同意以「數位新冠病毒健康證明」作為COVID-19診斷證明書的替代文件。「數位新冠病毒健康證明」是什麼？如何申請下載？如何存入手機錢包？請看以下整理。

「數位新冠病毒健康證明」是什麼？

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種事實及檢驗結果的證明文件，在國內接種COVID-19疫苗或進行PCR核酸檢驗的國人或外國人均可申請。

要去哪裡申辦下載？

5月10日上午10時起，至數位新冠病毒健康證明網站申辦。

（衛福部提供）

申辦步驟是什麼？

步驟1：確認身分登入系統

影片來源：中華民國衛生福利部

（衛福部提供）

國人可用身分證號+健保卡號+戶口名簿戶號（或護照號碼）、Taiwan FidO台灣行動身分識別、自然人憑證，3種方式擇一登入。

外國人可用統一證號+健保卡號、統一證號+入出境證號、 統一證號+護照號碼，3種方式擇一登入。

步驟2：選擇「檢驗結果數位證明」或「疫苗接種數位證明」後，填入出生年月日資料

（衛福部提供）

步驟3：取得證明

（衛福部提供）

在申請成功畫面點選「下載／列印數位證明」，先保存在行動裝置或電腦硬碟中，再視個人需要列印紙本。如果身邊沒有列印設備，也可以點選「取得超商列印碼」，取得條碼後再自行到超商付費列印。此外，民眾也可填寫email地址，系統會數位證明的PDF檔案寄送到個人電子信箱，更方便保存。

選填email欄位者可收到數位證明加密PDF檔案。（中央社）

怎麼存入手機（錢包）？

若使用蘋果iPhone手機，iOS 15.4以後版本可以點擊「加入錢包與健康」，健康證明就會直接匯入；iOS 15.3以前版本只能用Safari作為申辦的瀏覽器，適用點擊「加入錢包」功能。

若使用Android手機，使用一鍵加入Google COVID-19資訊卡功能，可選擇儲存Google Pay或在主畫面新增捷徑。此功能僅支援Android官方5.0以上版本，且須安裝Google Play Services 和Google Play；因Google要求資料使用權利，請詳讀後確認是否同意個資使用聲明。

要如何應用？

民眾前往須出示接種紀錄才能進入的場域時，可以「數位新冠病毒健康證明」驗證。不過指揮中心強調，數位證明僅是方式之一，不具強制性，民眾在各場所仍可用紙本或數位等多元方式提供查驗。（編輯：鄭懿君、劉千綾）1110510