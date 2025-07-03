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美6月非農就業新增14.7萬人高於預期 失業率稍降

2025/7/3 21:41（7/3 22:26 更新）
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圖為曼哈頓第五大道鬧區景象。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國政府今天公布數據顯示，6月非農就業新增14.7萬人，高於預期，失業率稍微下降，緩解了外界疑慮。市場原本擔心，隨著總統川普關稅措施使企業承壓，勞動市場恐迅速走疲。

法新社報導，美國勞工部（Department of Labor）今天表示，6月非農就業人數新增14萬7000人，高於市場預估的11萬人和5月上修後的14萬4000人。上月失業率則從4.2%稍微降至4.1%，時薪月增幅達0.2%。

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，美國經濟表現相較於其他地方更好，勞動市場充滿韌性，使消費者能持續支出。

不過，隨著川普（Donald Trump）對美國貿易夥伴祭出全面性關稅，包括輸美鋼鋁和汽車加徵高額關稅，除了打擊消費者信心，更使企業面臨的不確定性升高。

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尤其是川普公布相關措施後又宣布調整或喊停，反覆不定的作法造成企業投資時更加審慎。

由於美國下週可能推出新一輪加徵關稅措施，分析家正在觀察勞動市場的脆弱程度，以及企業可能縮減招聘和擴張計畫的跡象。（譯者：洪啓原/核稿：何宏儒）1140703

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