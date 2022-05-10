防疫險之亂有解 產壽險公會認可數位健康證明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

防疫險理賠爭議，壽險公會、產險公會10日陸續同意以衛福部數位新冠病毒健康證明作為COVID-19診斷證明書的替代文件。圖為衛福部台北醫院防疫急門診出入口。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北10日電）防疫險理賠爭議，壽險公會上午先決議同意以衛福部數位新冠病毒健康證明作為COVID-19診斷證明書的替代文件，產險公會下午也決議建議業者受理，可望紓解吃緊的醫療院所量能。

本土確診數持續飆高，不少民眾為申請保險理賠，大量湧入醫院要求開立確診診斷書證明，造成醫療院所龐大作業負擔，進而影響其他民眾權益。金管會8日緊急邀業者開會研擬對策，規劃以數位新冠病毒健康證明替代確診診斷書。

但大多數業者一開始均抱持反對態度，質疑數位證明資訊揭露不足，難以接受。此事延燒多日，包括金管會、衛福部長陳時中均捍衛數位證明公信力，業者則私下表達不滿。

防疫保單包含提供隔離或確診定額補償、確診醫療給付或接種疫苗發生不良事件等保障，主要是產險公司開發的商品，少部分壽險公司推出的健康險也針對法定傳染病提供住院日額或確診定額補償，即「類防疫保單」。

壽險公會上午率先表態，為減輕醫療院所行政作業負擔並配合中央疫情指揮中心政策，經協調各會員公司後，壽險公會同意可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」作為COVID-19診斷證明書的替代文件，但保險公司仍可保留事後查核權利。

產險公會下午召開臨時理事會討論，決議建議業者受理理賠申請時不限於固有書面診斷證明，並請業者考量受理同一性質足以證明效力的數位證明文件。

產險公會表示，為避免對中重症患者就醫需求與醫療資源造成不利排擠，建議產險業者受理理賠申請時不限於固有書面診斷證明，並考量受理同一性質足以證明效力的數位證明文件。

不過，產險公會也指出，個別保險理賠案件的理賠審理，各產險業者仍請依現行法令、個別契約及保單條款詳予斟酌。

產險公會會員大會由各公司指派代表組成，選舉21位理事組成理事會，因此，公會今天的決議雖然只是建議，但應具有相當的指標意義。

金管會主委黃天牧下午也親上火線發表聲明，強調財務赤字可以改善，信任赤字則難以彌補，尤其對金融業而言，社會大眾的信任更是永續經營發展的基礎。

他提出2項呼籲，首先，請保險業以建立長期信賴關係為出發點，在採用數位健康證明等兼顧各方需求的方式下，協助保戶處理理賠申請，發揮積極正向力量，維護產業形象與信譽；其次，防疫險2年內都能申請理賠，只要符合理賠條件一定拿得到理賠金，不用急著申請相關證明，請民眾共體時艱，先將醫療院所量能留給有緊急醫療需求的病患。（編輯：潘羿菁）1110510