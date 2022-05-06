什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析

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陳建仁6日引述圖表解析篩檢試劑與篩檢成效的相關聯性，強調在盛行率高的族群、地區或時段，就可利用快篩替代確診。（圖取自.facebook.com/chencj）

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）快篩是否等同確診近日引起討論，前副總統、中研院院士陳建仁今天引述3張圖表解析篩檢試劑與篩檢成效的相關聯性，強調在盛行率高的族群、地區或時段，就可利用快篩替代確診。

中央流行疫情指揮中心日前修訂COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例定義，改為居家隔離、居家檢疫及自主防疫等3類對象，如快篩陽性，經醫事人員確認即為確診，新制訂為5月12日起實施，以維持採檢量能。

相關政策一出後，引起各界討論，陳建仁在臉書以「何人？何地？何時？適合以快篩替代確診」為題發文，同時引述自己於聯經出版社發行的書籍「流行病學：原理與方法」中的圖表一一解析說明。

陳建仁指出，任何篩檢試劑都有它的敏感度、特異度、假陽性率及假陰性率，其中敏感度是指真正患病的人當中有多少人（%）篩檢呈現陽性，特異度則是指真正沒有患病的人當中，有多少人（%）篩檢呈陰性，當敏感度越高、特異度越高，就是越好的篩檢試劑。

不過，陳建仁也提到，篩檢試劑的使用還要考慮到篩檢的成效，因為篩檢成效的高低決定於陽性預測值和陰性預測值，其中陽性預測值是在調查的族群或社區當中，篩檢呈陽性的人中有多少人（%）是真正患病，陰性預測值則是指篩檢呈陰性的人有多少人（%）是真正沒有患病。

陳建仁表示，陽性預測值與陰性預測值都受到篩檢試劑的敏感度與特異度的影響，當敏感度與特異度越高，陽性預測值與陰性預測值也越高，其中陽性預測值受到敏感度與特異度的影響較大。

篩檢的成效也受到疾病盛行率的影響，陳建仁以圖表舉例指出，在疾病的盛行率從千分之一（0.001）、百分之一（0.01）、百分之十（0.1）、百分之五十（0.5）的情況下，如果敏感度和特異度都是0.95，陽性預測值在盛行率為50%的時候就可以高達95%。

盛行率為10%的時候，陽性預測值則達68%；當盛行率為1%的時候，陽性預測值就只有16%，換句話說，篩檢陽性的六個人當中，只有一個人是真正有病的。

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陳建仁說，疾病盛行率的高低，決定了陽性預測值的高低，這也是為什麼中央流行疫情指揮中心決定居家隔離、居家檢疫者（盛行率較高），可以用快篩來替代確診，但是對於盛行率較低的其他族群就不合適。

陳建仁強調，中央流行疫情指揮中心所設計的防疫措施，都有確實的科學根據，好好看書可以增進、增長智慧和見識，也有助於防疫措施的妥善設計。（編輯：管中維）1110506

（圖取自facebook.com/chencj）