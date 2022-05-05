快篩陽性視同確診 產險公會：暫持保留立場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心5日宣布，未來居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認，即為確診。產險公會晚間發布聲明，由於事出突然，暫持保留立場。圖為輔大醫院急診室外5日有不少排隊等待快篩民眾。中央社記者張新偉攝 111年5月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北5日電）指揮中心今天宣布「快篩陽性視同確診」新防疫政策，將牽涉防疫保單理賠認定改變，金管會請產險公會盡快訂定防疫理賠指引，有業者直言，政策快速滾動，堪稱是產險業史上最大的變化球。

產險公會晚間發布聲明，由於事出突然，仍須就相關細節進一步釐清，於研議結果前，產險公會暫持保留立場。

目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診是以PCR檢驗作為標準，中央流行疫情指揮中心今天新增確診條件，未來居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員視訊確認即為確診；消息一出，熱賣達7、800萬件的防疫保單如何理賠，引起外界高度關注。

金管會保險局副局長林志憲今天表示，金管會已請產險公會盡快研議並訂出理賠指引，隨防疫政策調整，金管會會請產險公會隨時進行研究，並盡快對外界說明；另針對保險公司風險承壓，金管會已請業者進行相關壓力測試。

一名產險主管透露，現在產險業都在關注「快篩陽性視同確診」執行面細節，以便業界在理賠面形成一定共識。

該名主管說，快篩為自主行為，有誤測風險，且無法辨認快篩陽性是誰的檢體，業界原傾向認定必須經PCR檢驗程序確認再進行防疫險理賠，針對日後快篩陽性視同確診，就要看產險公會是否能和指揮中心溝通配套措施，方便產險業進行防疫保單理賠認定。

該名主管也表示，日後產險業可能需調查民眾是經由快篩還是PCR檢驗程序才取得確診證明，若透過快篩陽性，後續可能需進行一定程度的理賠審查程序，避免道德風險。

另一名產險主管坦言，「這是產險業史上碰到最大的變化球」，他指出，防疫保單原先要賠付的是經一定程序確認罹患法定傳染病的確診者，如今因醫療量能考量採概括性認定，恐怕後續將有相當多理賠爭議。

也有產險業者指出，理賠回歸保單條款認定，若有醫生診斷證明會進行賠付，防疫政策持續變化，是否理賠都要回到個案檢視，現在很難一蓋而論。（編輯：潘羿菁）1110505