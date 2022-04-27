PCR陽性遲未收到通知？5種情境應變方式一次看懂

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北27日電）COVID-19本土疫情延燒，有民眾PCR陽性卻未接獲進一步指示，也有人是確診個案密切接觸者，卻遲遲沒收到居隔通知，指揮中心今天統整5種情境應變方式，替民眾解答。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，本土確診病例逼近萬例大關，不僅民眾PCR、快篩需求大增，居家照護、居家隔離人數也越來越多，中央流行疫情指揮中心今天統整1922常見問題，幫民眾一次解答。

有民眾好奇，如果已經接獲醫院通知或查詢健保快易通APP顯示PCR結果為陽性，但尚未接到衛生單位通知，該怎麼辦。

指揮中心指揮官陳時中表示，若PCR檢驗結果為陽性，應先留在家中1人1室，盡量和家人使用不同的衛浴設備，並等候公衛人員通知。

如果民眾使用家用快篩檢驗為陽性，後續該如何處理。陳時中說，如果是居家隔離者，應聯絡衛生單位解除電子圍離，並佩戴口罩、儘速至鄰近的醫療採檢院所或社區採檢站檢測；使用過的試劑須以塑膠袋密封包好，一併交給院所或採檢人員。

民眾如果接到確診親友通知自己是密切接觸者，但尚未收到居家隔離通知書，該怎麼辦。陳時中表示，民眾在收到確診者、衛生單位或任職單位防疫長通知為密切接觸者時，就可以開始執行居家隔離並快篩，以與確診者最後一次接觸起算3天居家隔離，第4天起快篩陰性可以出門。

另有許多民眾不解3+4隔離新制實施後，如何計算自己的解隔離日期。陳時中說，4月26日前已開立電子居隔書者，如果已隔離3天以上者，一律以4月26日作為隔離迄日；隔離未達3天者，則隔離迄日由系統自動計算為接觸日次日起算3天。

此外，確診民眾居家照護期間如果出現喘、呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清，或是皮膚、嘴唇、指甲床發青等症狀，該怎麼辦。陳時中說，如有上述症狀應立即聯繫119或衛生局，依指示以防疫車隊、同住親友接送或自行前往等方式前往就醫。（編輯：張雅淨）1110427