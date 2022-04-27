陳時中：4/28單日確診估破萬 疫情高峰高推估10萬例

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北27日電）國內今天COVID-19本土個案數新增8822例，臨近9千大關，指揮中心指揮官陳時中今天推估，明天全台確診數將破1萬人，這波疫情高峰低推估為單日4萬人、高推估10萬人。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入社區流行階段，陳時中今天在中央流行疫情指揮中心疫情記者會中表示，今天本土單日新增8822例，大約較昨天6295例增加30%左右，預計明天全台單日新增確診人數就會破1萬人。

陳時中說，隨防疫趨勢，根據數學模型推估，這波Omicron本土疫情低推估為單日4萬人、高推估為10萬人，國內防疫物資整備是以單日超過10萬人確診提前準備。針對台北市市長柯文哲提出的3週後單日確診達50萬人，有必要會軟性封城一說，陳時中認為，「數字會令大家蠻不安心的。」

陳時中表示，以人口為台灣2.5倍的韓國，當初疫情最高峰為單日68萬例，台灣單日確診人數所占人口比例是否會破世界紀錄，應更理性分析，尤其台灣配戴口罩、勤洗手等非藥物介入措施（NPI），是全世界做最好，可以有效隔絕病毒傳播。

陳時中也提到，在評估整體疫情走向時確實會有高點，但當染疫個案一多，擁有自然抗體的人數增加，病毒「碰壁」的機會就變高，趨勢慢慢趨緩，再加上台灣比鄰近國家疫情嚴峻時的疫苗接種率高出很多，「有什麼道理台灣疫情會比其他國家高出好幾倍」，台灣防疫能力比其他國家做得好。

面對疫情不斷升溫，為確保防疫韌性，指揮中心推出居家隔離3+4方案，但台北市宣布特定人員「以篩代隔」，新北市送出0+7草案計畫，全部免除隔離，7天改快篩陰性可有限度外出。陳時中認為，現在全然放棄防疫政策，3週後單日確診人數恐達50萬人，確保醫療量能，不樂見確診數突然陡升。（編輯：陳政偉）1110427