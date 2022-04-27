4/27本土8822例 2人死亡、中重症16例【直播】

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中央流行疫情指揮中心27日宣布，國內新增8822例本土病例。圖為民眾前往台北市一處篩檢站進行採檢，醫護人員協助民眾填寫資料。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北27日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增8822例COVID-19本土病例，再創台灣疫情以來新高，另新增2例死亡個案、2例重症及14例中症。（編輯：陳清芳）1110427

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增8,923例COVID-19確定病例，分別為8,822例本土個案及101例境外移入（84例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，今日新增之8,822例本土病例，為4,268例男性、4,551例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今（2022）年4月1日至4月26日，其中包含4,138例為無症狀感染。個案分佈為新北市（3,241例），台北市（1,892例），桃園市（1,452例），基隆市（476例），台中市（356例），高雄市（268例），花蓮縣（237例），台南市（179例），宜蘭縣（135例），新竹縣（110例），彰化縣（98例），新竹市（82例），屏東縣（63例），雲林縣（62例），苗栗縣（53例），南投縣（35例），嘉義縣（24例），台東縣（23例），嘉義市及澎湖縣（各12例），金門縣（10例），連江縣（2例）。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增2例死亡個案（案30381、案35335），分別為70多歲及50多歲本國籍男性，皆已接種2劑COVID-19疫苗。案30381為本土病例，4月13日進行接觸者採檢，於今年4月14日確診，具癌症病史，屬重度感染個案，採安寧治療，未住加護病房，於4月20日死亡。案35335為境外移入病例，具慢性病史，於今年4月16日自美國入境，落地採檢陰性後返宅居家檢疫。4月17日因出現咳嗽、流鼻水、嘔吐、頭痛等症狀就醫採檢後，個案要求自動離院返家，於4月18日確診，4月19日於住家經家人發現昏迷送醫，急救無效死亡。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為58例男性、43例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自越南（12例），西班牙及印尼（各2例），澳大利亞、印度及菲律賓（各1例）移入，另82例調查中。入境日介於今年3月31日至4月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,244,479例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含8,166,125例排除），其中76,938例確診，分別為10,618例境外移入，66,266本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計858例COVID-19死亡病例，其中843例本土，個案居住縣市分布為新北市415例，台北市322例，基隆市30例，桃園市28例，彰化縣15例，新竹縣13例，台中市5例，苗栗縣及花蓮縣各3例，宜蘭縣2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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