全球篩檢量暴跌 WHO示警COVID-19傳染與突變模式將難掌握[影]

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（中央社日內瓦26日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天警告，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢數量銳減下，全球不僅看不到病毒持續肆虐，也無法察覺潛在的危險變異。

法新社報導，聯合國專責機構世衛表示，COVID-19確診和死亡通報數量雙雙暴跌。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）告訴媒體：「上一週，世衛接獲的病歿案例僅1.5萬，為2020年3月以來最低的單週數據。」

儘管這是「讓人樂見的趨勢」，他警告，數字下滑也可能是篩檢量大減的結果。

譚德塞說：「這讓我們愈來愈無法看清病毒的傳染和演化模式。就致命病毒來說，無知並不是福。」

全球診斷聯盟FIND負責人羅德里格斯（William Rodriguez）同樣譴責多國政府近幾個月來乾脆停找確診病例的作法。

他在世衛主持的記者會上發言時，點出過去4個月來，儘管Omicron變異株導致確診病例飆升，「全球篩檢率卻暴跌70至90%」，即便如今準確篩檢管道比以往都來得多。

羅德里格斯說：「我們擁有過去沒有的一種能力，那就是掌握病毒發展。」「然而，由於篩檢成了全球決定放寬警戒時的第一個犧牲品，反讓我們看不到病毒發展。」

COVID-19疫情2019年底在中國現蹤以來，全球累計官方死亡總數為600多萬例，但實際病歿患者據信是上述數字的至少3倍。

譚德塞說：「這個病毒不會因為各國不再尋找確診患者而消失無蹤。」他說，病毒「還在蔓延，還在變異，也還在奪走人命」。

「即使死亡病例逐漸下滑，我們仍不了解染疫在生還者身上所造成的長期影響。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110427