更多編輯台推薦新聞：
確診者醫療分流新制 醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案
生活

確診者醫療分流新制 醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
疫苗規定再強化 22日起遶境、上健身房須打滿3劑
首頁 / 國際

世衛：COVID-19轉地方性言之過早 仍可能大爆發

2022/4/15 15:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦14日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）距離成為地方性流行病還很遠，仍有可能在世界各地引發大規模疫情。

法新社報導，世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，若認為COVID-19確實穩定下來、轉成地方性疾病後，就代表問題劃下句點，這種想法也是錯誤的。

萊恩在世衛社群媒體頻道現場問與答時段中表示：「我當然不認為這種病毒已接近地方性疾病階段。」

他表示，病毒還沒穩定下來，還未進入任何季節性型態或傳播模式，「依舊變化多端，仍有可能引發大規模疫情」。

他說：「它還不是地方性流行病。」

他指出結核病和瘧疾已屬地方性疾病，但每年仍奪走數以百萬計人命。

萊恩說：「別認為轉成地方性疾病就代表疫情結束、病毒變溫和或不成為問題，根本不是這樣。」

世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）本身就感染了COVID-19，目前在美國隔離，她說，COVID-19仍處於會引發「大量死亡和巨災的高度流傳階段」。

「我們仍處於大流行中，我們都希望不是這樣，但我們還未進入地方性疾病階段。」

萊恩解釋，一度是大流行的疾病，當穩定下來轉成地方性疾病，通常會集中在某些特定族群身上，時常可能轉成兒童時期常見疾病，諸如麻疹和白喉，因為「新生兒剛出生時易受影響」。

但若疫苗接種覆蓋率下降，就可能再次爆發疫情，麻疹就曾經發生過這種情形。

上週出現COVID-19疫情發生以來最低的新增死亡病例數，不過仍通報2萬多人染疫病亡，萊恩表示「人數還是太多…我們應感到慶幸，但不能就此滿足」。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110415

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載