迎戰本土疫情高峰 蔡總統提4大防疫重點措施[影]

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北26日電）COVID-19本土病例單日突破6000例，總統蔡英文今天下午視察指揮中心，提出「輕重症分流、快篩實名制、重點疫調、持續提高疫苗覆蓋率」4大防疫重點措施，迎戰本土疫情高峰。

蔡總統今天下午3時視察中央流行疫情指揮中心，聽取疫情簡報，掌握各項防疫工作進度，為防疫第一線打氣。強調因應現階段疫情，目標仍為「重症求清零，輕症可控管，正常過生活」，呼籲全民繼續團結防疫，戒慎不恐慌，盡快打滿3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

蔡總統會後向媒體公開發表談話表示，因應Omicron變異株特性，參照其他國家疫情經驗，現階段疫情尚未達高峰，本土疫情將繼續升溫，確診數將不斷增加，呼籲民眾面對病毒威脅，更應配合指引。疫情邁入防疫新階段，台灣將有4大重點防疫措施。

影片來源：蔡英文

第一，強化「輕重症分流」，確保醫療量能充足。醫院持續維持收治中重症跟高風險確診者策略，其他確診者依據年齡不同，分別安排入住加強版集中檢疫所、防疫旅館或居家照護，輕症、無症狀感染者將透過居家照護視訊診療及送藥到府，感謝醫師、藥師公會全力支援，讓居家照護順利推動。

蔡總統也強調，抗病毒藥物整備陸續穩定到位，已加購70萬份口服藥物，藥物將陸續抵台，將視儲備量持續增加採購；另外，治療中重症的藥物瑞德西韋數量也非常充足。

第二，推動「家用快篩實名制」，初步規劃徵用約1億7000萬劑家用快篩試劑，除國外採購徵用，國內也組成快篩國家隊，穩定生產供應，實施確切時間將由指揮中心對外公布。市面其他通路也會維持，政府將協調業者熱點增加鋪貨量，民眾可以更方便方式、合理價格取得快篩試劑，籲勿囤積。

第三是展開「重點疫調」，Omicron變異株傳播力快，但潛伏期較短、症狀輕微，自昨天起改以最小匡列為原則，接觸者居家隔離從10天縮短為3+4，因應疫情簡化隔離，「讓防疫生活、經濟平衡是我們目標」，蔡總統提醒，民眾應主動配合防疫工作，保護自己、保護他人。

第四為提高「疫苗覆蓋率」，可強化整體防疫韌性，蔡總統特別拜託全民總動員，尤其國內外研究發現，長輩是重症死亡高風險群，建議民眾一起關心身邊長輩健康，有時間就陪長輩接種疫苗，才能共同面對疫情挑戰。

蔡總統說，很多人覺得病毒離自己愈來愈近，但這一波疫情仍以輕症為主，面對新疫情挑戰，全民更應冷靜，繼續團結防疫，配合最新指引，「一起打造更強韌的台灣」，感謝2年多來中央、地方及民間無數防疫英雄不眠不休守護，全民團結，讓台灣防疫成為世界羨慕焦點。（編輯：陳政偉）1110426

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，3+4居家隔離26日起實施；總統蔡英文（前）新增行程，下午3時視察中央流行疫情指揮中心，備受關注。中央社記者裴禛攝 111年4月26日