3+4居家隔離取消第3天快篩 第4天起外出須陰性

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北26日電）本土個案接觸者3+4居家隔離上路首日，指揮中心今天宣布，取消第3天快篩規定，但第4天後自主防疫期間，如須外出應快篩陰性後始得佩戴口罩外出工作及採買生活必需品。

本土COVID-19疫情嚴峻，強化防疫量能及韌性，接觸者居家隔離3+4方案今天起上路，原規定3天居隔期滿快篩陰性後，進行4天自主防疫，自主防疫期間可上班、搭乘大眾交通工具及採買生活必需品，外出全程佩戴口罩，禁止餐廳內用。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會中表示，3+4方案再進一步討論後，決定取消隔離第3天快篩規定，第4天直接進入自主防疫，如須外出請「快篩陰性」後始得佩戴口罩外出工作及採買生活必需品。

針對3+4方案所需的快篩試劑發放，將由隔離所在地地方政府發放，一次總計5支。指揮中心指揮官陳時中表示，自主防疫期間，民眾上班時，應該維持社交距離，建議於自己座位脫口罩飲食，不建議去員工餐廳用餐。

即日起，調整居家隔離天數及相關防疫措施，陳時中說，今天前已開立電子居隔書者，將重新開立居隔書，已隔離逾3天者，一律以今天作為隔離迄日；隔離未達3天者，由系統自動計算接觸日次日起算3天。

針對回溯居家隔離對象，已隔離滿7天者，解隔當日使用原發送快篩試劑，未隔離滿7天者，自主防疫第1天使用原發送快篩試劑，後續主動洽詢「隔離通知書填發單位」或由「隔離通知書填發單位」協助轉介現居地的地方政府衛生局所領取。（編輯：陳政偉）1110426