中央實施居隔3+4 新北將提報試辦居隔轉型計畫

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新北市長侯友宜（中）26日上午參觀生產COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑的泰博科技公司，他說，新北一天約需10萬劑快篩試劑來看，庫存16萬劑僅可供一天多使用；除關切生產情形，也表示政府會協助業者來增產供應。中央社記者王鴻國攝 111年4月26日

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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市長侯友宜今天表示，以新北一天約需10萬劑快篩試劑來看，庫存16萬劑僅可供1天多使用。另外已向中央反映並將提報居隔轉型計畫，希望中央能儘快核定，由新北市先行試辦。

侯友宜今天上午參觀生產COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑的泰博科技公司，除了解生產狀況並與公司高層座談交換意見。

侯友宜接受媒體聯訪表示，新北市過去向廠商自訂的快篩試劑共130.5萬劑，但因中央徵用，目前還有117萬劑還沒到貨。

他表示，中央先前撥的10萬劑很早就用完了，前2天再撥19萬劑，目前庫存有16萬劑，以新北一天需求的量約10萬劑來看庫存僅剩1天多，因此已向中央反映，市府也會協助業者增產供應。

侯友宜表示，中央實施居家隔離「3+4」方案，但新北仍將向中央提報包括居家快篩跟自主健康管理的居隔轉型計畫，希望中央儘速核定讓新北市先行試辦，以積極面對即將來到的指數型上漲疫情海嘯。

他強調，政府防疫一定要快速轉型，因為每個地方疫情不一樣，有些腳步不用快有些要快，每個縣市就像各國狀況會不一樣，既然不一樣就要各地方採取彈性應變，新北一定會跟中央一起努力，共同做好這波疫情轉型。（編輯：李錫璋）1110426