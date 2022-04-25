新北增1861本土確診 市府爭取試辦居隔轉型

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新北市長侯友宜25日公布新增確診1861本土病例，居家照護累計6153人，居家隔離共3萬577人，從統計來看，已慢慢呈現指數型增加的曲線。中央社記者王鴻國攝 111年4月25日

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（中央社記者王鴻國、沈佩瑤新北25日電）新北市府指出，新北今天增1861例本土確診，讓居隔及居家照護數再創新高，已逐呈現指數型增加曲線，居隔轉型－居家快篩加自主健康管理勢在必行，將向中央提試辦計畫。

新北市長侯友宜今天在新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會表示，新北今天新增本土確診病例1861例，居家照護累計6153人，居家隔離共3萬577人，從統計來看，已慢慢呈現指數型增加的曲線。

侯友宜指出，目前仍把防疫目標擺在守住中重症，讓醫療量能及社會動能都能順暢，但居家隔離轉型一定是下一個階段要做的，勢在必行。

新北市政府衛生局表示，市府一直向中央建議，新北市要做居家隔離轉型，也就是7天居家快篩加自主健康管理的「以篩代隔」。

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侯友宜接受媒體提問時也針對中央所提出「3+4」方案指出，看到確診數據即將形成指數型往上快速發展的趨勢，當未來「海嘯來的時候，只能保有中重症的醫療量能才是最重要」，居家隔離要趕快轉型，否則會拖累居家照護及醫療量能。

他指出，實施「3+4」方案，匡列目標雖減少了，但因確診數快速上升，行政流程因未簡化，行政作業並沒有減少，因此，新北市將把居家隔離轉型試辦計畫提報給中央，希望中央快點核定，新北將依試行辦法把居家隔離轉型做好。（編輯：戴光育）1110425