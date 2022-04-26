6至11歲學童最快5/2打疫苗 接種兩週內減少激烈教學活動

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教育部26日表示，6到11歲學童最快5月2日起可在校園接種COVID-19疫苗。圖為家長們在台北市中山區一所國小門口接學童放學。（中央社檔案照片）

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（中央社記者許秩維台北26日電）教育部今天表示，6到11歲學童施打COVID-19疫苗，最快5月2日起可安排校園接種，請學校給家長至少7天思考時間，學童施打疫苗後如有不良反應，可請3天疫苗假。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組日前同意6至11歲兒童接種COVID-19疫苗，中央流行疫情指揮中心預計兒童疫苗接種時程最快將於5月初開打。

教育部已於昨天將疫情指揮中心提供的接種須知和接種同意書請各縣市教育局轉發給家長，同時發函給高中以下學校，提醒6至11歲學童接種COVID-19疫苗的準備事宜。

根據教育部函文，6到11歲學童接種COVID-19疫苗可採「校園集中接種」及「合約醫療院所接種」模式，充分尊重家長選擇，請學校先調查校園集中接種意願，提供「接種須知及評估暨意願書」給家長，由學校收回並統計人數，自5月2日起可安排校園集中接種及提供指定合約醫療院所名單給未在校接種者。

教育部指出，莫德納疫苗首次於國內提供6歲到11歲兒童接種，基於接種mRNA疫苗後可能出現的反應，以及罕見且多數為輕微的心肌炎或心包膜炎，請學校確實將接種須知提供家長參考，並給予家長至少7天的充分思考時間，評估並決定是否讓子女接種。

在接種疫苗當日，教育部也請學校調整課程內容，安排靜態活動，觀察學生身體狀況，並於疫苗接種兩週內，減少激烈教學活動；學生接種疫苗後，當天起如有不良反應，可申請疫苗假，以3天為原則（含接種當日），不列入出缺席記錄，必要時可延長。（編輯：陳政偉）1110426