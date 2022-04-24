國衛院估高峰期單日確診達4.5萬例 陳時中：確保藥物充分供應

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中央流行疫情指揮中心24日宣布，新增5092例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，再創歷史新高，中症新增10人、重症1人，無死亡案例；另境外移入新增80例。民眾24日午後戴好口罩，在新北市八里老街度過週末假日。中央社記者徐肇昌攝 111年4月24日

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北24日電）COVID-19疫情升溫，國衛院估高峰期單日確診達4.5萬人，染疫總數可能達350萬人。指揮中心指揮官陳時中說，今天將再有1.5萬份口服抗病毒藥物到貨，確保供應充足。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增個案突破5000人大關，陳時中下午在中央流行疫情指揮中心表示，現階段每日新增個案暫無須校正回歸，未來確診病例會越來越多，根據國家衛生研究院推估高峰單日確診可能將達4.5萬人，最高甚至是10萬人，屆時總人數將達350萬至500萬人。

陳時中說，因應未來疫情將持續上升，疫苗、藥物及確診者輕重分流落實是防疫關鍵。針對高風險族群投藥，推估使用藥物約為350萬名染疫人數的20%，中央已購買70萬劑量，數量充足，由於藥物使用比較複雜，也會開會說明藥物適應症和注意事項。

這一波疫情未停，各界關心以單日高峰4.5萬人確診前提之下，高風險對象死亡率。陳時中說，依據鄰近國家疫情數據，紐西蘭致死率約0.05%、韓國約0.7%至0.9%、香港約0.7%，香港死亡率比較高，與第3劑疫苗施打低有關，韓國第3劑疫苗施打率約56%至57%，但因醫療壓力大，致死率也偏高。

陳時中認為，台灣疫情走向應該會與紐西蘭雷同，紐西蘭疫情出現時，疫苗施打率和台灣現在類似，紐西蘭封城指數比較嚴格，是台灣努力方向，希望在近期兒童疫苗開始接種後，可降低重症死亡率。

依據指揮中心日前公布美國兒童COVID-19死亡通報數分析，可歸因於COVID-19死亡的兒童染疫致死率為萬分之1，有媒體提問，若台灣這一波疫情可能累計360萬人確診換算，是否意味台灣可能有360名兒童死亡。陳時中認為，台灣兒童染疫率相對較低，走向仍待觀察。

另有媒體詢問，國內有醫師套用神經網絡模型發現台灣疫情發展速度比南韓更快，陳時中認為，尊重各類推算模型，都會做為防疫參考。至於有立委認為應停止報數記者會，甚至有2成民眾希望更換指揮官，他沒有回應。（編輯：管中維）1110424