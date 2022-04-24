更多編輯台推薦新聞：
巴西百歲翁任職同家公司84年創世界紀錄 樂於工作每天開車上班
國際

巴西百歲翁任職同家公司84年創世界紀錄 樂於工作每天開車上班

影片／旅台學生：烏克蘭人民對台灣支持有感 對中國很失望
政治

影片／旅台學生：烏克蘭人民對台灣支持有感 對中國很失望

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增4126例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增4126例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土增5092例 中症10人重症1人
首頁 / 生活

政院：沈榮津介入協調 亞培、泰博快篩試劑降至每劑200元

2022/4/24 13:37（4/24 13:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院24日說，行政院長蘇貞昌請副院長沈榮津介入協調兩家業者，除了請國產的泰博降價，也請亞培調配進口量來供應市場，以每劑200元販售。（中央社檔案照片）
行政院24日說，行政院長蘇貞昌請副院長沈榮津介入協調兩家業者，除了請國產的泰博降價，也請亞培調配進口量來供應市場，以每劑200元販售。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北24日電）面對國內快篩試劑需求大增、價格高問題，行政院官員今天說，昨天行政院長蘇貞昌請副院長沈榮津介入協調兩家業者，除了請國產的泰博降價，也請亞培調配進口量來供應市場，以每劑200元販售。

此外，蘇貞昌日前也請沈榮津督導快篩劑實名制，讓政策盡快實施；指揮中心宣布，4月底將有亞培快篩試劑759萬劑，5月2日預計有羅氏快篩試劑約2100萬劑抵台；初步規劃，民眾一張健保卡每月限購一盒5劑的快篩試劑，價格應可壓在每劑100元左右。

本土疫情升溫，快篩試劑需求大幅增加之外，價格也高漲，行政院官員向中央社記者表示，昨天蘇貞昌請沈榮津介入協調業者降價供應市場。

泰博今天宣布，福爾威創抗原快篩終端售價25日起5入裝每劑再降至195元，1入裝每劑200元。至於第二階段跟第三階段的調降幅度維持不變，5月5日起5入裝每劑再降至190元，1入裝每劑200元；5月25日起5入裝每劑170元，1入裝每劑180元。

政院官員說，除了請國產的泰博降價，亞培也會調配進口量來供應市場，以每劑新台幣200元販售。（編輯：林淑媛）1110424

延伸閱讀
泰博快篩再降價 25日起5入裝每劑195元快篩非每天使用 陳時中公布自主快篩4時機政院：123.5萬劑快篩試劑 24日前鋪貨至全國通路網傳快篩實名制25日上路 藥師公會闢謠澄清
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載