網傳快篩實名制25日上路 藥師公會闢謠澄清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

近日網路上流傳25日起快篩實名制將上路，藥師公會24日闢謠澄清，此屬假消息，呼籲民眾勿轉發。圖為家用快篩試劑。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北24日電）國內COVID-19疫情持續升溫，快篩需求量增加，近日網路上卻流傳明天起快篩實名制將上路，藥師公會今天闢謠澄清，此屬假消息，呼籲民眾勿轉發，新制時程應待指揮中心公告。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增4126例本土病例，再創台灣疫情以來新高，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中多次提醒，台灣單日破萬例不是不可能，民眾應提高警覺，以自主應變助圍堵疫情快速擴散，其中有疑似症狀就快篩是方法之一。

因應民眾購買快篩試劑需求量增加，中央即將推出快篩實名制，目前初步規劃，民眾一張健保卡每月限購一盒5劑的快篩試劑，價格應可壓在1劑新台幣100元左右，但近日網路上竟流傳快篩實名制將於4月25日正式運行。

對此，藥師公會全國聯合會今天中午發布新聞稿澄清這則假消息，快篩實名制尚未上路，依據初步調查結果，目前全國有超過4000家藥局願意投入快篩實名制行列，請民眾切勿恐慌，也勿再轉發假消息，以免觸法。

藥師公會全國聯合會表示，這則假消息已造成許多民眾親赴藥局詢問購買快篩試劑，徒增藥師與民眾困擾，嚴厲譴責在防疫期間造謠的有心人士。針對民眾關心的實名制快篩試劑，已與全國社區藥局進行事前籌備措施，計畫於近期開始正式啟動，相關政策將全力配合指揮中心調度，請民眾耐心等待公告。

行政院官員22日曾說，這兩天國內業者會陸續鋪貨35萬劑快篩試劑至全國通路，週末前再增加30萬劑；進口快篩試劑則由國防部派駐人員協助貼標中，預計24日前增加鋪貨58.5萬劑，一共123.5萬劑盼稍微紓解市面需求。（編輯：張雅淨）1110424