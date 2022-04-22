陳時中：4月底780萬劑快篩抵台 逾千萬劑5月起陸續到貨

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北22日電）COVID-19疫情嚴峻，快篩試劑一劑難求。指揮中心指揮官陳時中今天表示，羅氏、亞培4月底至5月初將進口2880萬劑快篩試劑，5月之後陸續還有數千萬劑會到貨。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，快篩試劑一劑難求，政府自14日起徵用家用快篩試劑，待家用快篩試劑數量準備足夠後，最快5月初可實施快篩試劑實名制。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，國產快篩試劑每天量能約28萬至30萬劑，但實際出貨量卻沒有這麼多，希望業者在不違反其他合約前提下，盡量供貨給政府；另外，羅氏藥廠5月2日有2100萬劑、亞培4月30日有780萬劑快篩試劑將抵台，5月起陸續將有數千萬劑會到貨。

前衛生署長楊志良今天宣布將號召民眾一起募款，捐贈1000萬劑快篩試劑給學校、警消等單位，但還有待衛福部許可輸入。

陳時中表示，截至目前，還沒有收到類似的申請案件，但只要符合醫材規定，要捐贈給政府也很歡迎；有媒體詢問，若快篩試劑是中國製造，是否影響審查，陳時中說，審查都有基本要件，不會因中國製而影響審查。

近日有民眾在網路上團購日本的家用快篩唾液試劑，外界好奇是否違法。陳時中說，快篩試劑是醫療器材，必須經過食藥署認證通過才能輸入，但目前還未收到唾液快篩試劑的申請。（編輯：陳政偉）1110422