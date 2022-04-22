更多編輯台推薦新聞：
染疫兒童出現呼吸困難等6症狀 親友可自行緊急送醫
生活

染疫兒童出現呼吸困難等6症狀 親友可自行緊急送醫

台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情
政治

台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
輝瑞BNT採購簽約在即 150萬劑可望5月抵台含兒童疫苗
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展

陳時中：4月底780萬劑快篩抵台 逾千萬劑5月起陸續到貨

2022/4/22 16:15（4/22 16:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、江慧珺台北22日電）COVID-19疫情嚴峻，快篩試劑一劑難求。指揮中心指揮官陳時中今天表示，羅氏、亞培4月底至5月初將進口2880萬劑快篩試劑，5月之後陸續還有數千萬劑會到貨。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，快篩試劑一劑難求，政府自14日起徵用家用快篩試劑，待家用快篩試劑數量準備足夠後，最快5月初可實施快篩試劑實名制。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，國產快篩試劑每天量能約28萬至30萬劑，但實際出貨量卻沒有這麼多，希望業者在不違反其他合約前提下，盡量供貨給政府；另外，羅氏藥廠5月2日有2100萬劑、亞培4月30日有780萬劑快篩試劑將抵台，5月起陸續將有數千萬劑會到貨。

前衛生署長楊志良今天宣布將號召民眾一起募款，捐贈1000萬劑快篩試劑給學校、警消等單位，但還有待衛福部許可輸入。

陳時中表示，截至目前，還沒有收到類似的申請案件，但只要符合醫材規定，要捐贈給政府也很歡迎；有媒體詢問，若快篩試劑是中國製造，是否影響審查，陳時中說，審查都有基本要件，不會因中國製而影響審查。

近日有民眾在網路上團購日本的家用快篩唾液試劑，外界好奇是否違法。陳時中說，快篩試劑是醫療器材，必須經過食藥署認證通過才能輸入，但目前還未收到唾液快篩試劑的申請。（編輯：陳政偉）1110422

延伸閱讀
確診數攀高 高市交通局送小黃司機3000份快篩新北：歡迎中央提供快篩試劑備戰 不會做類普篩公費快篩試劑須醫師評估發放 無症狀者不可領
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀