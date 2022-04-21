篩檢代替隔離逐步開放 陳時中：最後全民適用

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國內COVID-19確診人數不斷創新高，指揮中心擬增加篩檢代替隔離適用對象，確保社會運作。圖為台北市北投一家醫院醫護人員替排隊民眾量測額溫。中央社記者徐肇昌攝 111年4月21日

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北21日電）國內COVID-19疫情持續上升，確診人數不斷創新高，指揮中心擬增加篩檢代替隔離適用對象，確保社會運作，指揮官陳時中今天表示，將逐步前行，最後走到開放全民適用。

中央流行疫情指揮中心日前公布，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫須有的醫護人力，目前規定醫護接種3劑COVID-19疫苗，即使曾與確診者接觸，被匡列須隔離，也能以做快篩或PCR代替。

國內連續7天單日新增本土個案數都超過千例，陳時中近日多次提及，預計本週內將公布篩檢取代隔離政策擴大適用職業，包括關鍵基礎設施、特殊公務單位等，確保社會正常運作。他今天下午記者會中更表示，篩檢代替隔離最後一定會開放到全民適用，民眾接受程度將影響修正速度。

媒體詢問，目前是否擬將入境需要隔離檢疫的機組員，及大專院校心理人員納入篩檢取代隔離名單，陳時中說，機組員身心平衡跟居家檢疫必要性都是值得討論的議題，將交由民航局提供意見。

至於擔心因隔離造成大專院校心理健康受影響的校園心理人員，陳時中則認為，在疫情風險較高的非常時期，建議心理諮詢服務可以改用視訊進行，實體諮商期間，盡量保持通風良好、落實配戴口罩，都是可降低被匡列隔離可能性。

國內疫情不斷，有專家預估4月底確診數可能接近萬例，5月底疫情將達到高峰，陳時中表示，數字不是絕對的，依據國際經驗，亞洲各國疫情流行發展大約落在1到2個月不等，預估台灣疫情走向應該也差不多，防疫鬆綁等相關規劃既有步調照常進行。（編輯：陳政偉）1110421