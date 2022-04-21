4到6月防疫險將不算數？金管會闢謠：已簽訂就有效

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傳各產險公司將宣布今年4月到6月間的防疫保單不算數，金管會保險局強調，已經簽訂的保險契約就會有效。圖為防疫人員在台北車站大廳進行清消作業。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北21日電）有媒體報導指出，各產險公司今天下午將宣布今年4月到6月間的防疫保單將不算數，引起外界譁然，金管會保險局強調，已經簽訂的保險契約就會有效，不會有不算數的問題。

近期本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，防疫保單掀起搶購熱潮，但因危險發生率大幅攀升，產險業者也紛紛停售針對隔離和確診提供高額補償的防疫保單。

自由時報今天報導指出，因國內疫情爆開，各家產險公司今天下午將發布聲明宣布今年4月到6月間的防疫保單將不算數，掀起民眾廣泛討論。

金管會保險局下午緊急出面指出，若是已成立的保險契約，權益不會受影響，且產險公司若已寄發續保通知書給保戶並已收取保戶保費，保險契約即為成立。

保險局也說，產險公司的防疫保單均為一年期且不保證續保，保險公司對於是否同意續保有主動權，並可做核保與風險控管機制，若需調整費率或承保範圍，應在保險契約成立前，將調整後內容提供保戶選擇，保險契約一旦成立，就須依契約履行。

此外，保險局指出，基於損害填補原則，防疫保單設計多為費用補償，例如確診或隔離衍生的相關費用或無法工作的經濟損失，但保險公司可基於風險胃納量、保險費率適足性及疫情或防疫政策等因素，適時檢視商品承保範圍及給付項目合理性，進行商品調整。

中央社記者詢問多家產險公司也表示，並未聽聞「今年4月到6月間的防疫保單將不算數」的消息，也互相探聽到底是哪一家產險公司要發布聲明。

一家產險主管說，除非因一人投保多張防疫險以致保險公司收件後核保未過，或是民眾沒有確實完成投保手續等，因為沒有走完投保手續，保險契約不成立，不然已核保通過且繳費完成的保單，保險公司都會履行契約。

產險公會今天下午強調，經過查證，傳聞「各家保險公司將發布聲明公布今年4月到6月間的防疫保單將不算數」一事，並非事實，已成立的保險契約權益不受影響。（編輯：潘羿菁）1110421