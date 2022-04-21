防疫保單續保掀爭議 金管會：一年一約非保證續保

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（中央社記者謝方娪台北21日電）疫情變化快速，產險業者防疫保單急喊停，不過也陸續出現防疫保單續保爭議。金管會表示，防疫保單非保證續保，若保險公司已寄發續保通知給客戶且客戶確實繳款，保險契約就算成立。

疫情急速升溫及防疫政策大幅轉變，產險業者防疫保單急喊停，不過泰安產險、富邦產險都因防疫保單續保件遭到保戶投訴。金管會官員說，產險的防疫保單為一年一約且不保證續保，保險公司對是否同意續保有主動權，可做核保與風險控管機制。

官員指出，若須調整費率或承保範圍，保險公司應在保險契約成立前，將調整後內容提供保戶選擇，若保險公司已寄發續保通知給客戶且客戶確實繳款，保險契約就算成立，而保險契約一旦成立，保險公司就必須依契約履行。

富邦產險今天傍晚發布聲明指出，自今年4月上旬起，富邦產險雖已預見疫情有擴大趨勢，但作為市場上第一張推出防疫保單的產險公司，在同業紛紛宣布停售訊息之際，公司仍盡最大努力延長防疫險商品銷售時間。

不過，富邦產險指出，在防疫政策從「努力清零」調整朝向「與病毒共存」，確診率呈倍數攀升之下，面對確診人數急遽攀升、輕症居家照護政策實施、疫調及隔離規範調整，急速嚴峻的疫情發展趨勢，富邦產險預估將造成不可承受的巨災風險損失。

富邦產險表示，針對在4月18日緊急停止銷售原防疫險專案所造成的不便與失望，鄭重向客戶致上最深歉意，4月20日（含）收到公司寄發續保通知書且公司已收取保戶保費者，保險契約即為成立；富邦產險秉持善盡企業社會責任精神，堅守至最後一刻才作出不得已的調整，希望獲得客戶的理解與包容。

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鑒於變種病毒潛伏期變短，遭匡列隔離天數也依政府應變措施而逐漸縮短，整體環境風險將如同流感，朝向以著重併發重症的治療照護為主，富邦產險依此重新提供以中、重症者保障為主的新防疫專案，作為民眾日後投保的參考選擇。

富邦產險是在4月18日傍晚緊急宣布原有防疫保單收件至當天傍晚5時30分為止，今年5月到期的續保件則收件至今年4月20日傍晚5時30分為止，並同時宣布自18日起，今年6月以後到期的續保件將不予受理。（編輯：楊凱翔）1110421