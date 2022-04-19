防疫險理賠彈性方案 10大權益問答一次看

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（中央社記者謝方娪台北19日電）疫情升溫，為因應輕症居家照護新制，金管會協調產壽險業者放寬防疫保單理賠認定，居家照護確定比照一般住院理賠，並以隔離期間認定為實際住院天數。

金管會今天公布保戶申請防疫保單理賠常見10大疑問，為投保民眾一一釋疑，保障自身權益。

一、先前投保防疫保單後若不幸確診，但沒有被安排住院而是被安排至加強版集中檢疫所、加強版防疫專責旅館等，是否符合保險契約約定「住院」定義，能否請領住院醫療保險金？

若保戶經醫師診斷確診必須入住醫院且正式辦理住院手續，因醫院滿載無法入院治療，前往防疫旅館、集中檢疫所等地方治療，視同符合防疫保單約定，防疫保單住院日額或住院醫療保險金可以理賠。

二、確診或被匡列隔離的保戶若無法即時取得衛生機關開立的隔離通知書，是否可向保險公司申請理賠？

民眾若確診COVID-19或被匡列隔離，依現行作業，衛生單位一定會發隔離通知書；衛生單位通常會先以電話通知隔離對象，再透過村里長送達隔離通知書紙本，也可能以簡訊通知並附上電子式隔離通知書連結，待身分確認後即可打開列印。

若民眾有投保防疫保單，在申請隔離費用保險金時，依保單約定須出具隔離通知書，保戶可持紙本通知書或將簡訊所附電子通知書印出向保險公司申請理賠；電子式隔離通知書若有連結來源可辨識開立機關，雖沒蓋機關印章，保險公司也會受理，不需要再去衛生單位補蓋章。

未來若衛生單位有調整作法，保險公司會向相關單位確認調整作法內容後，配合調整以其他合適的隔離證明文件替代隔離通知書申辦理賠。

三、從國外回來檢疫期間，有符合法定傳染病隔離費用保險金的承保範圍嗎？

國外回來為檢疫，不符合居家隔離或集中隔離的承保範圍。

四、法定傳染病補償保險金只有保障COVID-19嗎？

法定傳染病補償保險金保障範圍包含疾管署公告的第1類至第5類法定傳染病，並不僅限COVID-19。

五、先前若快篩陽性，被帶去做核酸檢測，並在檢疫所隔離3天等待；後來檢測結果為陰性，解除隔離返家。在檢疫所隔離這3天，是否有符合理賠要件？

若有收到衛生單位開立的隔離通知書，就有符合理賠要件。

六、若有買其他保險公司的隔離保險，隔離通知單可以拿副本嗎？

理賠人員審核完隔離通知單正本後可歸還給保戶，保戶再向其他保險公司申請保險金。

七、防疫保單法定傳染病隔離保險金是否只要達封城、封區警戒等級情況就不理賠？

現行防疫保單「法定傳染病隔離保險金」承保範圍為被保險人因法定傳染病接受隔離處置者並取得隔離通知書，若在封城、封區警戒等級下，保戶仍有收到衛生單位開立的隔離通知書，仍可以申請理賠。

八、人不在投保地址的縣市，在其他縣市被隔離，可以理賠嗎？

被隔離的縣市與投保地址縣市不同，不影響被保險人理賠權益。

九、確診COVID-19而被安排為居家照護時，是否能請領防疫保單住院日額保險金？

被保險人如經醫師診斷確定罹患法定傳染病，原應住院診療，但因地方政府為進行輕重症分流照護、保留醫療量能，調整為「居家照護」。

因此，保險公司將審視隔離通知書及解除隔離通知書隔離起迄期間，認定為「實際住院日數」，並依保險契約條款約定給付一般住院日額保險金。

十、確診COVID-19而被安排為居家照護時，是否能請領防疫保單的加護病房住院日額保險金或負壓隔離病房住院日額保險金？

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被保險人若經醫師診斷確定罹患法定傳染病，且因病情發展需要入住醫院的加護病房或負壓隔離病房進行診療，就符合申請加護病房或負壓隔離病房住院日額保險金條件。

不過，若被保險人被安排為居家照護，是因輕重症分流標準屬於輕症或無症狀，無須入住醫院加護病房或負壓隔離病房進行診療，因此，居家照護不符合保險契約條款約定的加護病房或負壓隔離病房住院日額保險金給付要件。（編輯：林淑媛）1110419