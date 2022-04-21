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防疫險掀續保爭議 泰安產：舊版保單費率嚴重偏離

2022/4/21 12:16
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（中央社記者謝方娪台北21日電）泰安產險掀防疫險續保風波，近日大批保戶反映被臨時通知舊版防疫險無法續保、僅能選擇新方案，泰安產今天緊急說明，防疫保單已達公司風險胃納量且費率已嚴重偏離，必須調整保單，以新商品提供客戶作為續保選擇。

泰安產險去年5月下旬暫停銷售有提供確診和隔離定額補償的防疫險「有疫健康2.0」，如今投保的保戶保期將屆，出現大批保戶湧入「泰安產物保險 安心讚」臉書粉專貼文留言，抗議泰安產先前表示可以續保，卻在近日突然通知保戶舊版保單不接受續保、若續保僅能選擇新方案，不過新版保單已沒有確診和隔離定額補償。

泰安產今天早上召開內部會議後發布聲明回應，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻且防疫措施持續調整，除了公司銷售的防疫商品已達風險胃納範圍，防疫商品費率也已嚴重偏離，因此公司需調整保單商品內容及費率，並以新商品「有疫雙保」提供客戶作為續保與否的選擇。

泰安產指出，因尚未確認客戶對新商品的投保意向，因此信用卡均尚未扣款，若客戶有意投保新商品，請依簡訊內容留下訊息，公司將由專員協助處理。

泰安產也說明，公司第一封簡訊為保險公司續保流程，是為通知客戶保單將到期；然因疫情嚴峻、本土案例連日飆升，確診發生率大幅增加，必須進行商品檢討及重新計算費率陳報主管機關，因此再度寄發簡訊通知客戶以確認投保意向。

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泰安產提供的續保轉換方案「有疫雙保」，一年期保費為新台幣211元，提供法定傳染病負壓隔離病房或加護病房醫療保險金每日2000元，最高給付45日。

COVID-19疫苗接種不良事件住院日額保險金、加護病房日額保險金每日各1000元、3000元，最高給付14日；COVID-19疫苗接種不良事件住院後的出院慰問金每次3000元、COVID-19疫苗喪葬費用補償保險金定額給付30萬元。（編輯：潘羿菁）1110421

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