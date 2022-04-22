油電國防人員以篩代隔 居家隔離防疫措施將再放寬

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指揮中心22日宣布，油、電、國防等維持社會正常運作的單位，可有條件召回隔離人員，每2天快篩代替隔離。圖為台北市北投一家醫院醫護人員替排隊民眾量測額溫。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北22日電）指揮中心指揮官陳時中今天宣布，油、電、國防等維持社會正常運作的單位，可有條件召回隔離人員，每2天快篩代替隔離；另整體防疫措施與居家隔離者限制也將再度放寬。

陳時中在中央流行疫情指揮中心疫情記者會說明最新的以篩檢代替隔離措施，適用於中央目的事業主管機關認可為維持社會機能正常運作的機關機構及事業單位，需事先訂定持續營運及人力備援計畫，並設有防疫長制度。

陳時中說，這些機構單位若出現確診個案，將依持續營運計畫自主應變，若啟動人力備援計畫後仍影響必要運作，可有條件召回被匡列隔離的人員。

陳時中指出，新制比照醫護人員，須先向所在地衛生主管機關提出申請，經同意後才能召回人員；提前返回工作的接觸者，應於接觸確診者後每2天執行1次抗原快篩，直到接觸最後1名確診者後10天為止。

媒體問及有哪些行業適用，陳時中說，原先是由指揮中心選定，但最後經討論仍由各目的事業主管單位來發動，最了解各行業的必要性，經提報計畫審查通過即可。

他舉例，如發電相關人員、煉油廠人員或者國防必要人員，都是會優先考慮的行業別。

陳時中表示，未來疫情一定會擴大，先前就曾報告防疫4大政策方向，包含重點疫調科技防疫、匡列簡化且隔離天數往下減、PCR與快篩共同運用，以及輕重症分流保存醫療量能。

陳時中說，未來政策方向要如何逐步到位，或者一次跨大步，指揮中心會就細節檢討，主要是針對法規問題，會陸續解決，未來可能有大規模、大幅度的相關措施簡化。他提到，整體防疫措施都會放寬，且很快會放寬居家隔離者的限制。

陳時中強調，確診者愈來愈多，若隔離人數過多，對整體社會負擔大，公衛照顧能力不足，因此未來除了自主應變，後續也有自主防疫管理，將不再適用政府硬性匡列，是靠自己少接觸、口罩戴好並少出門，輔以快篩，採軟性的相關自主應變管理方式。

媒體提問，輕症居家照護與台北市長柯文哲提出以篩代隔，都是地方喊話先提出，希望中央推動。

陳時中強調，喊話不會有什麼幫助，北市府與指揮中心距離很近，電話也可聯繫，先前新北、基隆與高雄都有透過行文、電話或簡訊聯繫，溝通管道暢通。

陳時中也說，篩檢代替隔離政策，早在1、2週前就已宣示，確診者居家照護也是早已宣布，指引出爐後，新北就依照指引陸續到位。

陳時中表示，大家要多合作，若有意見，指揮中心虛心受教，但過多的喊話，只會讓整體政策混亂，人民也不了解，這樣反而不好。（編輯：管中維）1110422