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北北基桃高花醫院、住宿長照機構暫停探病 手術須家屬陪同例外

2022/4/22 14:58（4/22 15:16 更新）
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COVID-19疫情延燒，台北、新北、基隆、桃園、高雄、花蓮等6縣市醫療院所及住宿式長照機構22日起暫停探病及探視。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
COVID-19疫情延燒，台北、新北、基隆、桃園、高雄、花蓮等6縣市醫療院所及住宿式長照機構22日起暫停探病及探視。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北22日電）COVID-19疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中宣布，台北、新北、基隆、桃園、高雄、花蓮等6縣市醫療院所及住宿式長照機構即日起暫停探病及探視，但訂有例外規定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒全台多縣市，今天新增3766例本土病例，再創台灣疫情以來新高。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，為降低醫療機構、住宿式長照機構染疫風險，即日起台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣等6縣市將暫停探視及探病，但訂有例外規定。

陳時中表示，醫院探病例外情形包括病人實施手術侵入性檢查治療等須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件；急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明需要或其他因病情惡化、醫療處置需要或其他特殊原因等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意，可例外探病。

陳時中說，至於其餘縣市醫院則維持加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域及有身心障礙、病況危急者，得開放探病；探病時段為每天固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

住宿式長照機構探視例外方面，陳時中指出，包括住民出現嚴重身心不適症狀，如失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫住民或其他經機構評估有必要探視者，才可例外開放探病。

陳時中說，其餘縣市住宿式長照機構探視將優先安排在公共區域會面；不具備活動能力無法自行下床行動或單人房室之住民，才可進入住民住房探視。

陳時中強調，儘管有部分縣市可以探病或探視，訪客都應打滿3劑疫苗滿14天，不符規定者須出具當天COVID-19抗原快篩（含家用抗原快篩）陰性證明；曾確診COVID-19，解除隔離且距發病日未滿3個月者，可免除篩檢。

指揮中心也呼籲相關機構落實預約制、實聯制、詢問TOCC及限制有感染症狀者進入，並鼓勵探病者打滿3劑COVID-19疫苗並下載使用「台灣社交距離APP」。（編輯：陳政偉）1110422

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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